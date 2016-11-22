معرفی ۷ طرح منتخب جایزه «ویستا»

به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا پهلوان مدیر گالری «ویستا» با اعلام خبر فوق گفت: نخستین جایزه هنر «ویستا» با تاکید بر فکر و ایده های هنری، بعد از دو مرحله انتخاب به فهرست منتخب رسید. از میان این فهرست در خلال نمایش طرح های منتخب در گالری «ویستا» در مورد جایزه نهایی تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: طرح های منتخب از میان ۱۵۰ طرح رسیده انتخاب شده اند. برای گزینش این ۷ طرح، ابتدا تک تک طرح ها بررسی، سپس رای گیری اولیه و مصاحبه حضوری انجام شد و سرانجام با رای گیری نهایی طرح های منتخب تعیین شدند.

مدیر گالری «ویستا» اسامی افراد و گروه های راه یافته به فهرست منتخب را بدین شرح اعلام کرد: درسا اسدی، مهسا احسنی، علی میرزایی وهاوری دانش، علیرضا شهریاری، بیژن قاسمی و مهدیه پازوکی، ترلان تبار، نازنین اعوانی و مهدیه کواکب پناه، محمد رضا عرب خزایلی.

وی یادآور شد: هیات انتخاب جایزه «ویستا» سطح طرح های رسیده را به جهت نخستین دوره بودن آن قابل قبول ارزیابی نموده و استمرار این حرکت را برای جنبه های فکری و عملی هنر معاصر ایران مفید و قابل پیشرفت می دانند.

پهلوان بیان کرد: این ۷ طرح منتخب از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در گالری «ویستا» به معرض تماشای عموم درمی آید و سپس در مراسمی طرح برتر و برنده نخستین جایزه «ویستا» معرفی می شود.

هیات انتخاب نخستین جایزه «ویستا» عبارتند از حمیدرضا سوری، رزیتا شرف جهان، بهرنگ صمد زادگان، امیر علی قاسمی و بهنام کامرانی.

گالری «ویستا» در خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه ۱۲، پلاک ۱۱ واقع است.