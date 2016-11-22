پیشرفتهای علمی مبتنی بر عقل در خدمت ارزشهای انسانی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی ظهر امروز در جشنواره جهادگران علم و فناوری که به مناسبت ایام هفته بسیج در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: علم مایه پیشرفت و سعادت جامعه می شود به شرط اینکه تولیدات و پیشرفت های علمی بر پایه عقل و تدبیر باشد.

وی ادامه داد: انسان دارای دو بعد است که این دو بعد یکی در خدمت ارزشهای متعالی است و دیگر همان خوی حیوانی است و به همین دلیل زمانی که ارزشهای متعالی در انسان تقویت شود، می توان امیدوار بود که انسان در خدمت جامعه باشد و برای رسیدن به سعادت تلاش و کوشش داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: امروز تولیدات علمی که بر پایه ارزشهای انسانی و عقل صورت می گیرد می توان مایه سعادت را در جامعه فراهم کند و به همین دلیل خیلی مهم است که ارزشهای انسانی و اسلامی در جامعه ترویج داده شود و مسائل دینی در اولویت باشد.

وی بیان کرد: مسئله تربیت انسان یکی از موارد مهم به شمار می رود، چرا که اگر فردی بر پایه ارزشهای اسلامی تربیت شود در آینده نیز می تواند برای سعادت جامعه موثر و مفید باشد.

وی گفت: در کنار این وجه مثبت وجه منفی این موضوع نیز وجود دارد، یعنی زمانی که مسائل دنیوی و مادی در انسانها تقویت شود، همان خوی حیوانی پیدا می شود که متاسفانه امروز بخش زیادی از مشکلات در جهان ناشی از این وضعیت است.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: یکی از رسالت های اصلی انبیاء الهی این بود که انسان را به سمت و سوی سوق دهند که جنبه های تربیتی آن بیشتر است، یعنی انسان در خدمت مردم و جامعه قرار گیرد و به همین دلیل بهره برداری از تمامی ظرفیت های در اختیار برای خدمت بهتر به مردم همواره در اولویت قرار داشت.

وی اظهار داشت: زمانی که خداوند متعال این زمین و آسمان ها را خلق کرد تمامی کشفیات امروز بشری نیز وجود داشت، یعنی خداوند متعال فرصتی برای بشر ایجاد کرد تا بر اساس آن بتواند برای رسیدن به شرایط و وضعیت بهتری تلاش کند و به جنبه های مختلف این جهان دست پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت به کارگیری عقل و تدبیر در تمامی حوزه های بشری، یادآور شد: امروز کردستان در تمامی حوزه ها استانی ثروتمند به شمار می رود ولی متاسفانه به دلیل بی تدبیری از این ظرفیت ها استفاده نشده و کردستان یکی از استانهای با بیشترین آمار بیکاری است.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: وضعیت فعلی کردن به دلیل نبود تدبیر در مدیریت این ظرفیت ها و استعدادهاست و می توان این مهم را در سایر نقاط کشور و حتی سایر کشورهای جهان نیز مشاهده کرد.

وی بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن توسعه و پیشرفت علمی در خدمت آموزه های دینی و اسلامی به یکی از کشورهای الگو در جهان تبدیل شده است و بر اساس تکیه بر همین آموزه های دینی است که ما در اوج عزت و اقتدار از دستاوردهای خود دفاع کرده و امروز نیز با افتخار دفاع می کنیم.

آیت الله حسینی شاهرودی ادامه داد: کشور ما توانست شاخ ابرقدرت های شرق و غرب را بشکند و امروز به برکت همین نگاه است که ما می توانیم صدای تمامی کشورهای مظلوم در جهان باشیم و آنها ما را الگو خود قرار داده و در سراسر دنیا در مقابل کشورهای استکباری و ظالم ایستادگی و مقاومت می کنند.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای جوانان برای رسیدن به جایگاه و شرایط بهتری در تمامی حوزه های علمی، یادآورشد: بخش زیادی از اقتدار کنونی نظام اسلامی به برکت خلاقیت و ابتکارات جوانان عزیز به دست آمده است و به همین دلیل باید به نحو شایسته و مناسب از این عزیزان تقدیر و تجلیل شود.

در این مراسم که با حضور شماری از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان برگزار شد، جمعی از مبتکرین و مخترعین بسیجی مورد تقدیر قرار گرفتند.