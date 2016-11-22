به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم - تئاتر «مکبت» بازخوانی محمد چرمشیر بر اساس نمایشنامه ویلیام شکسپیر و طراحی و کارگردانی فرهاد مهندس پور پس از ۱۶ سال در پردیس سینمایی چارسو اکران می شود.

این نمایش در ادامه سلسله برنامه های شنبه های فیلم - تئاتر اکران و با حضور محمد چرمشیر و فرهاد مهندس پور نقد و بررسی می شود. «مکبت» در سال ۱۳۷۹ در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه رفت و در آن بایگرانی همچون داریوش موفق، هوشنگ هیهاوند، سیامک صفری، حسن معجونی، حسن تسعیری، افشین رازی، عباس غفاری، افروز فروزند، گلچهر دامغانی و مریم معینی نقش آفرینی کردند.

فیلم – تئاتر «مکبت» در روز شنبه ۶ آذرماه، ساعت ۱۸:۳۰ اکران و سپس نقد و بررسی خواهد شد.