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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

بازخوانی اثری از فرهاد مهندس‌پور در پردیس چارسو

بازخوانی اثری از فرهاد مهندس‌پور در پردیس چارسو

فیلم - تئاتر «مکبت» پس از ۱۶ سال از زمان اجرا، در پردیس سینمایی چارسو اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم - تئاتر «مکبت» بازخوانی محمد چرمشیر بر اساس نمایشنامه ویلیام شکسپیر و طراحی و کارگردانی فرهاد مهندس پور پس از ۱۶ سال در پردیس سینمایی چارسو اکران می شود.

این نمایش در ادامه سلسله برنامه های شنبه های فیلم - تئاتر اکران و با حضور محمد چرمشیر  و فرهاد مهندس پور نقد و بررسی می شود. «مکبت» در سال ۱۳۷۹ در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه رفت و در آن بایگرانی همچون داریوش موفق، هوشنگ هیهاوند، سیامک صفری، حسن معجونی، حسن تسعیری، افشین رازی، عباس غفاری، افروز فروزند، گلچهر دامغانی و مریم معینی نقش آفرینی کردند.

فیلم – تئاتر  «مکبت» در روز شنبه ۶ آذرماه، ساعت ۱۸:۳۰ اکران و سپس نقد و بررسی خواهد شد.

کد مطلب 3831297
فریبرز دارایی

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