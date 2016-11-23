به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقامحمدی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: محدودیتهای ترافیکی مسیر تشییع پیکر مطهر سلیم مؤذنزاده اردبیلی از ساعت دو بعدازظهر چهارشنبه به مدت سه ساعت اعمال میشود.
وی افزود: مسیرهای منتهی به مصلای اردبیل از سمت میدان عالیقاپو، میدان امام حسین(ع)، پیرعبدالملک و چهار راه امام در محدوده ترافیکی است و از تردد خودروها ممانعت میشود.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه تردد مسیر تشییع که از مصلی اردبیل تا میدان شریعتی پیش بینی شده است، تحت کنترل پلیس راه بود و تلاش بر این است که حضور مردم در این مسیر تسهیل شود.
به گفته آقامحمدی پیش از این اعلام شده که در محدوده تشییع تا حد امکان تردد خودروها کاهش یابد و در عین حال در مسیرهای بعدی از میدان شریعتی تا ایستگاه سرعین و میدان بسیج نیز محدودیتهای مقطعی اعمال میشود.
وی خواستار همکاری شهروندان با محدودیتهای ترافیکی ذکر شده، شد و افزود: انتظار میرود در سایه این همکاری مراسم باشکوهی برای تشییع مداح بزرگ جهان اسلام برگزار شود.
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