حجت‌الاسلام مهدی ستوده دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تأسف از درگذشت مداح اهل‌بیت، سلطان الذاکرین سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی تصریح کرد: با همفکری مسئولان استانی قرار است برنامه تشیع و به خاک‌سپاری متناسب با شأن و جایگاه این مداح برگزار شود.

وی افزود: فردا چهارشنبه از ساعت سه بعدازظهر مراسم نماز میت با اقامه نماز توسط امام جمعه اردبیل آیت‌الله سید حسن عاملی در محل مصلای اردبیل برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: مراسم تشیع پیکر مطهر این مداح گران‌قدر در مسیر مصلا به شریعتی انجام شده و در نهایت پیکر مؤذن‌زاده اردبیلی در قطعه مفاخر بهشت‌زهرا به خاک سپرده خواهد شد.

ستوده افزود: مراسم لیلة الدفن این مداح اهل‌بیت در شب چهارشنبه بعد از اذان مغرب و عشا در محل مسجد اعظم برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: مراسم روز سوم نیز در محل مسجد اعظم روز پنج‌شنبه از ساعت دو بعدازظهر برگزار می‌شود.