جعفر والی در بیمارستان بستری شد/ قطع حقوق و پاسخگو نبودن بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر والی از هنرمندان با سابقه و مطرح تئاتر ایران که سال‌ها در عرصه بازیگری و کارگردانی تئاتر فعالیت داشته، به دلیل ناراحتی قلبی و آلودگی هوا در بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی بستری شده است.

اما اتفاق قابل تأملی که رخ داده این است که بیمه خدمات درمانی سازمان بازنشستگی به دلیل اینکه از شهریورماه حقوق بازنشستگی این هنرمند با سابقه به حساب‌اش واریز نشده، از ارائه خدمات به جعفر والی خودداری کرده است.

علی بی‌غم بازیگر تئاتر ایران که در حال حاضر پیگیر مسائل بیمه و حقوق بازنشستگی جعفر والی است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: امروز که برای تمدید دفترچه بیمه استاد والی اقدام کردیم موارد نامناسبی مطرح شد مبنی بر اینکه آقای والی کیست و چرا شما پیگیر تمدید دفترچه بیمه ایشان هستید و باید خودشان برای تمدید دفترچه بیمه مراجعه کند.

وی ادامه داد: از شهریورماه حقوق استاد والی به حساب‌شان واریز نشده و بیمه خدمات درمانی سازمان بازنشستگی گمان می کنند که آقای جعفر والی در قید حیات نیست.

بی‌غم اظهار کرد: حقوق استاد والی باید به موقع پرداخت شود و بیمه خدمات درمانی سازمان بازنشستگی نیز باید پاسخگوی خدمات مورد نیاز باشد زیرا در این شرایط که ایشان در بیمارستان بستری است باید خدمات لازم به ایشان ارائه شوند.

وی درباره شرایط جسمانی جعفر والی، توضیح داد: استاد والی به دلیل ناراحتی قلبی و آلودگی هوا به بیمارستان منتقل شد. خدا را شکر حال عمومی استاد والی خوب است و در حال حاضر در بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی بستری است. البته در حال حاضر و تا زمانی که ایشان را به بخش منتقل کنند، ممنوع الملاقات است.

پیش از این و در سال ۹۱، جعفر والی با ارسال نامه‌ای به گروه هنر خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که «بنا به تشخیص محمدحسین نیرومند، مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر ارشاد در شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینجانب جعفر والی از تاریخ ۹۱/۵/۱ به رحمت ایزدی پیوسته ام و از دریافت حق کرامت هنرمندان به مبلغ ماهی ۱۸۰ هزار تومان محروم شدم».