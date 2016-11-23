حامد شمس مدیرکل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسایل و مشکلات حقوق و بیمه جعفر والی هنرمند پیشکسوت تئاتر توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: آقای والی بیمه تکمیلی دارد و قرارداد بیمه وی تا روز ۳۱ مرداد ۹۶ برقرار است.

وی ادامه داد: همچنین حقوق ایشان طبق بررسی هایی که ما داشتیم همچنان پابرجاست و قطع نشده است.

شمس در پایان گفت: ما امروز سوم آذرماه به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشور به عیادت ایشان در بیمارستان می‌رویم.

جعفر والی هنرمند پیشکسوت تئاتر و تلویزیون در بیمارستان بستری شده است و علی بی غم بازیگر تئاتر که پیگیر مسایل بیمه و حقوق بازنشستگی اوست شب گذشته دوم آذر به مهر اعلام کرد که والی با مشکلاتی بیمه و... مواجه است.