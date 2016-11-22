ورزشکاران بهترین الگو برای جوانان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان کرمانشاه، مجتبی جوهری امروز سه شنبه در مجمع عالی بسیج ورزشکاران استان کرمانشاه که در سرسرای جلسات بسیج اقشار سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: در دنیای امروزی ورزشکاران جایگاه رفیعی میان مردم دارند و بسیاری از آن ها شاید الگوی ده ها نفر از جوانان در نقاط مختلف جهان باشند.

وی افزود: وجود روحیه جوانمردی و اخلاق مداری در بین ورزشکاران نکته بسیار مهمی است که می‌تواند جوانان بسیاری را از انحطاط و کشیده شدن به راه های خلاف باز دارد.

جوهری خاطرنشان کرد: زمانی که یک ورزشکار و قهرمان ملی آراسته به سجایای اخلاقی و منش پهلوانی باشد، جوانانی هم که وی را الگوی خود قرار داده همان منش و مسلک را برای خود بر می گزینند و جامعه به سمت سالم سازی پیش خواهد رفت.

مدیر کل ورزش و جوانان کرمانشاه در ادامه اظهار کرد: ورزشکاران جزو اقشار شاخص جامعه هستند که تمام حرکت‌ها و گفتارهای آنان زیر ذره بین مردم و بخصوص نسل جوان قرار دارد بنابراین باید در برخوردهای خود در مجامع عمومی کاملا مواظب باشند.

رئیس مجمع عالی بسیج ورزشکاران استان کرمانشاه، همچنین به نقش مربیان در تربیت ورزشکاران اخلاق مدار اشاره و اظهار کرد: مربی به عنوان الگوی رفتاری ورزشکار زمانی که خود را مقید به رعایت اخلاق و روحیه ایثار و از خودگذشتگی دانست ورزشکار نیز از وی درس گرفته و به سجایای اخلاقی پایبند خواهد ماند.

جوهری در ادامه با اشاره به وضعیت ورزش استان و وجود ورزشکاران نامی در این خطه گفت: امروز همه مردان و زنان این استان به ورزش علاقه مند هستند تا این دیار به عنوان یک استان ورزشی در کشور شناخته شده باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان کرمانشاه همچنین با اشاره به موفقیت های ورزشکاران استان در رقابت های مختلف، خاطرنشان کرد: سال گذشته ورزشکاران کرمانشاهی نزدیک به یک هزار و 570مدال کسب کردند .

وی با بیان اینکه خوشبختانه مسئولان استان اهمیت زیادی برای بحث ورزش قائل هستند، گفت: نمونه آن ها آیت الله علما است که هر زمان با جامعه ورزشی دیدار دارند روحیه و انرژی مثبت زیادی به ورزشکاران و مسئولان و متولیان هیئت‌های مختلف ورزشی تزریق می‌کنند.

جوهری افزود: دیدگاه آیت الله علما نسبت به ورزش آنقدر رفیع است که حتی خواستار استفاده از ظرفیت حسینیه‌ها و مساجد برای بحث ورزش برای علاقه مند شدن بیشتر جوانان به این مقوله مهم شد.

وی در پایان اظهار کرد: ورزش در دنیای امروزی نفوذ زیادی کرده و همه کشورها به عنوان یک صنعت پیشرفته و قابل توجه روی آن سرمایه گذاری کرده اند.