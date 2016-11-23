منتقد ترامپ سفیر آمریکا در سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا امروز «نیکی هَلِی» (Nikki Haley) فرماندار ایالت کارولینای جنوبی را به عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل متحد معرفی کرد.

به گزارش رسانه های آمریکا، وی اولین عضو غیر سفیدپوستِ کابینه ترامپ محسوب می شود.

لازم به ذکر است، «نیکی هَلِی» در جریان کارزار انتخاباتی ترامپ از وی انتقاد کرده بود.

وی در اوایل ماه جاری میلادی به سمت معاون «انجمن فرمانداران جمهوریخواه» انتخاب شده بود؛ اقدامی که راه را برای ریاست این گروه در سال ۲۰۱۸ هموار خواهد کرد.

«نیکی هَلِی» عضویت شش ساله در مجلس نمایندگان آمریکا را نیز در سوابق خود به ثبت رسانده است.