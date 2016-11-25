کاراته کاهای ایران ۱۱ مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا صبح امروز با حضور بیش از ۴۰۰ کاراته کا از ۲۴ کشور به میزبانی اندونزی در شهر «ماکاسار» آغاز شد. در روز نخست این رقابتها تیم اعزامی کشورمان ۱۴ نماینده در دو بخش کاتا و کومیته داشت که حاصل تلاش این نفرات تا اینجای کار دو طلا، سه نقره و شش برنز بود.

مبینا حیدری کاراته کای وزن ۵۴+ کیلوگرم نوجوانان اولین طلا را برای کاروان اعزامی کشورمان کسب کرد. وی دور نخست استراحت داشت و سپس حریفانی از ژاپن، چین تایپه و اندونزی را شکست داد و موفق به کسب مدال طلا شد.

نوید محمدی در وزن ۷۰+ کیلوگرم نیز دیگر طلای ایران در روز نخست بود. این کاراته کا کشورمان در سه مبارزه متوالی کاراته کاهایی از هند، اندونزی و ژاپن را از پیش رو برداشت و به نشان طلا دست یافت.

در کاتای انفرادی جوانان فاطمه صادقی به نشان نقره دست یافت. وی پس از برتری مقابل کاتاروهایی از مالزی و قزاقستان راهی دیدار نهایی شد و در دیدار نهایی نتیجه را به ژاپن واگذار کرد و روی سکوی دوم ایستاد و نقره گرفت.

دیگر نشان نقره تیم ایران را نیز لیلا برجعلی کسب کرد. وی در وزن ۴۷- کیلوگرم نوجوانان با دو پیروزی برابر حریفانی از سریلانکا و ازبکستان به دیدار نهایی راه یافت و در این مرحله به ژاپن باخت و نقره گرفت. همچنین آتوسا رضایی در وزن ۵۹+ کیلوگرم پس از برتری مقابل رقبایی از چین و ژاپن در دیدار نهایی به قزاقستان باخت و نقره گرفت

یگانه شهپری در کاتای انفرادی نوجوانان، شقایق واحدی در وزن ۵۳- کیلوگرم نوجوانان، حسین صالحی پور در وزن ۶۳- کیلوگرم مرتضی نعمتی در وزن ۵۲- کیلوگرم نوجوانان، مهرداد مستحسن در وزن ۵۷- کیلوگرم، سارا بهمن یار در وزن ۴۸- کیلوگرم نوجوانان موفق به کسب شش نشان برنز شدند. ضمن اینکه شبنم واحدی،علی زند، پوریا همایون، عارفه طهماسبی و امیرخوش رفتار با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.

رقابتهای کاراته رده های سنی قهرمانی آسیا به مدت سه روز به میزبانی اندونزی در شهر ماساکار برگزار خواهد شد.