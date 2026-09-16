مهار آتش سوزی یک مسافرخانه در شارستان مشهد؛ بیش از ۱۰ نفر نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق در طبقه دوم یک خانه مسافر واقع در خیابان شارستان، با حضور سریع تیمهای امدادی مهار شد و بیش از ۱۰ نفر از ساکنان که در طبقات محبوس شده بودند، نجات یافتند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد افزود: بلافاصله تیمهای حریق و نجات از ایستگاه ۲ و همچنین ایستگاه ۴۴ به محل اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به گسترش دود و حریق در طبقه دوم این خانه مسافر، بیش از ۱۰ نفر از ساکنان در طبقات مختلف محبوس شده بودند که همکاران آتشنشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، موفق شدند تمامی این افراد را بهسلامت به بیرون منتقل کنند.
فرخنده تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و عملیات اطفا و ایمنسازی با موفقیت کامل به پایان رسید.
سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد با تاکید بر اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است از مسئولان اماکن اقامتی و خانههای مسافر خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، نصب سیستمهای اعلام و اطفای حریق و بازبینی سیمکشیها و تجهیزات برقی اقدام کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.
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