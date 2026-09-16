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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

تامین مستمر سیب‌زمینی بازار همدان و تهران از سردخانه‌های استان

تامین مستمر سیب‌زمینی بازار همدان و تهران از سردخانه‌های استان

همدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان از برنامه‌ریزی برای عرضه روزانه ۵۰ تن سیب‌زمینی در بازار همدان و همچنین تامین مستمر نیاز بازار تهران از محل سردخانه‌های استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار صبح چهارشنبه با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده میان سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها مقرر شده فرآیند تامین سیب‌زمینی مورد نیاز بازار تهران به صورت روزانه و پیوسته از محل ذخایر موجود در سردخانه‌های استان همدان به‌ویژه سردخانه‌های شهرستان‌های بهار و همدان انجام شود.

وی با بیان اینکه طبق نیازسنجی‌های انجام‌شده روزانه حدود ۵۰ تن سیب‌زمینی برای تنظیم بازار شهر همدان مورد نیاز است، افزود: این میزان محصول از طریق مباشران تعیین‌شده و با نظارت دقیق از سردخانه‌ها بارگیری و برای عرضه مستقیم و هدایت‌شده در میدان میوه و تره‌بار توزیع می‌شود تا خللی در روند دسترسی مردم ایجاد نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص مکانیسم عرضه این محصول تصریح کرد: نقاط توزیع با هماهنگی دستگاه‌های متولی شناسایی و تعیین شده و هدف از اجرای این طرح عرضه مستقیم سیب‌زمینی با قیمت تنظیم‌شده و منطقی به دست مصرف‌کنندگان و جلوگیری از التهاب و نوسانات غیرضروری در بازار است.

خانجانی افشار با تقدیر از تعامل سازنده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار استان بر لزوم نقش‌آفرینی دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی در نظارت بر فرآیند توزیع نقش موثری در اجرای مطلوب این طرح و ساماندهی بازار خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم هماهنگی‌های بین‌بخشی و تامین مداوم کالا از محل ظرفیت‌های سردخانه‌ای استان امیدواریم شاهد ثبات پایدار در بازار عرضه سیب‌زمینی در ۲ استان همدان و تهران باشیم تا شهروندان برای تهیه این محصول اساسی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند.

کد مطلب 6948748

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