به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار صبح چهارشنبه با اشاره به هماهنگیهای انجام شده میان سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و ثبات قیمتها مقرر شده فرآیند تامین سیبزمینی مورد نیاز بازار تهران به صورت روزانه و پیوسته از محل ذخایر موجود در سردخانههای استان همدان بهویژه سردخانههای شهرستانهای بهار و همدان انجام شود.
وی با بیان اینکه طبق نیازسنجیهای انجامشده روزانه حدود ۵۰ تن سیبزمینی برای تنظیم بازار شهر همدان مورد نیاز است، افزود: این میزان محصول از طریق مباشران تعیینشده و با نظارت دقیق از سردخانهها بارگیری و برای عرضه مستقیم و هدایتشده در میدان میوه و ترهبار توزیع میشود تا خللی در روند دسترسی مردم ایجاد نشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص مکانیسم عرضه این محصول تصریح کرد: نقاط توزیع با هماهنگی دستگاههای متولی شناسایی و تعیین شده و هدف از اجرای این طرح عرضه مستقیم سیبزمینی با قیمت تنظیمشده و منطقی به دست مصرفکنندگان و جلوگیری از التهاب و نوسانات غیرضروری در بازار است.
خانجانی افشار با تقدیر از تعامل سازنده ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار استان بر لزوم نقشآفرینی دستگاههای نظارتی تاکید کرد و گفت: همکاری ادارهکل تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی در نظارت بر فرآیند توزیع نقش موثری در اجرای مطلوب این طرح و ساماندهی بازار خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم هماهنگیهای بینبخشی و تامین مداوم کالا از محل ظرفیتهای سردخانهای استان امیدواریم شاهد ثبات پایدار در بازار عرضه سیبزمینی در ۲ استان همدان و تهران باشیم تا شهروندان برای تهیه این محصول اساسی با هیچگونه مشکلی مواجه نشوند.
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