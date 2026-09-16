به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی از تشکیل پرونده قضایی ترک فعل برای عوامل شهرداری دورود خبر داد و اظهار داشت: این پرونده در پی نارضایتی گسترده مردمی و کوتاهیهای مستمر مدیریت شهری در انجام وظایف قانونی و اخذ استعلام از ادارات ذیربط از جمله شبکه بهداشت و درمان، شبکه دامپزشکی و اداره محیطزیست تشکیل شده و هماکنون در دست رسیدگی است.
وی افزود: جمعآوری دقیق مستندات این پرونده حدود چهار ماه به طول انجامیده و تمام تلاش قضایی برای جمعآوری مستندات صورتگرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب دورود با اشاره به شش محور اصلی پرونده، عنوان کرد: بررسی شکایات و گزارشهای مردمی نشان میدهد عوامل شهرداری در چند حوزه کلیدی وظایف خود را بهدرستی انجام نداده و همین موضوع به بروز مشکلات جدی برای شهروندان منجر شده است.
الماسی محورهای اصلی این پرونده را جولان سگهای بدون صاحب در سطح شهر، عدم جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، عدم ساماندهی سایت جمعآوری زباله، جمعآوری نامناسب زبالههای شهری، عدم ساماندهی فضای سبز و ایراد خسارت و وضعیت نامناسب کشتارگاه دام شهرداری اعلام کرد.
وی با تأکید بر پیگیری جدی این پرونده، گفت: سلامت شهروندان از اولویتهای دستگاه قضایی است و این پرونده تا حصول نتیجه قطعی پیگیری خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب دورود، افزود: در خصوص پروندههای قضایی، هیچکس حق اطلاعرسانی، هتک حرمت و حیثیت افراد را ندارد و تنها مرجع اطلاعرسانی در خصوص موضوعات قضایی، روابطعمومی و رسانه دادگستری کل استان لرستان است.
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