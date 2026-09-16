به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری موفق نخستین دوره جشنواره ملی هنری «نسل امید» و استقبال هنرمندان از این رویداد، دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» هم‌زمان با هفته خانواده و جوانی جمعیت برگزار می‌شود.

این جشنواره با همکاری معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی و باهدف جریان‌سازی، حمایت از تولید آثار هنری و توزیع مؤثر تولیدات هنری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار خواهد شد.

از رویکردهای ویژه دومین دوره جشنواره ملی هنری «نسل امید»، توجه به جنگ تحمیلی دوم و سوم که در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاده است، عنوان شده است.

اهداف جشنواره تولید و ترویج محتوای هنری با موضوع خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از هنرمندان و هسته‌های هنری فعال و دغدغه‌مند در حوزه تولید آثار و محصولات هنری با این موضوع و ایجاد بستر برای توزیع اثربخش تولیدات هنری از جمله اهداف این جشنواره است.

ترویج هنری مضامین خانوادگی و جلوه‌های تاریخی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان نیز از دیگر اهداف دومین جشنواره ملی هنری نسل امید اعلام شده است.

موضوعات جشنواره تبیین و آگاه‌سازی اجتماعی درباره ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری و پرداختن به چالش‌ها و تهدیدهای سالخوردگی جمعیت کشور از جمله موضوعات این جشنواره است.

همچنین تبیین جایگاه خانواده و نسل جدید در بعثت مردمی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات جشنواره در نظر گرفته شده است.

بخش‌های جشنواره دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» در بخش هنرهای تجسمی شامل رشته‌های گرافیک، کارتون و کاریکاتور و عکس برگزار می‌شود.

در بخش آفرینش‌های ادبی نیز رشته‌های شعر طنز و روایت داستان پیش‌بینی شده است.

بخش هنرهای تصویری جشنواره نیز شامل موشن‌گرافیک و مستند کوتاه با عنوان روایت فیلم است. جوایز مرحله استانی در رشته‌های هنرهای تجسمی و آفرینش‌های ادبی، به نفر اول هر رشته تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال، به نفر دوم لوح تقدیر و ۳۰ میلیون ریال و به نفر سوم لوح تقدیر و ۲۰ میلیون ریال اهدا می‌شود.

در رشته‌های هنرهای تصویری نیز نفر اول هر رشته تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۱۲۰ میلیون ریال، نفر دوم لوح تقدیر و ۹۰ میلیون ریال و نفر سوم لوح تقدیر و ۶۰ میلیون ریال دریافت خواهد کرد.

جوایز مرحله ملی در رشته‌های هنرهای تجسمی و آفرینش‌های ادبی، جایزه نفر اول هر رشته شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۱۵۰ میلیون ریال، نفر دوم شامل لوح تقدیر و ۱۲۰ میلیون ریال و نفر سوم شامل لوح تقدیر و ۱۰۰ میلیون ریال است.

در رشته‌های هنرهای تصویری نیز به نفر اول هر رشته تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۲۵۰ میلیون ریال، به نفر دوم لوح تقدیر و ۲۰۰ میلیون ریال و به نفر سوم لوح تقدیر و ۱۵۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

جوایز به‌صورت جداگانه در هر رشته اعطا می‌شود. نحوه ارسال آثار علاقه‌مندان برای شرکت در دومین جشنواره ملی هنری نسل امید می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۱۶۹۸۰۶۷۴۴ ارسال کنند.