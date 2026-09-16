مدیریت شهری همدان برای تسهیل تردد دانش آموزان برنامه ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون فنی، عمرانی و حمل‌ونقل این شورای شهر همدان با اشاره به افزایش حجم سفرهای درون‌شهری با آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مدیریت ترافیک مهرماه نیازمند بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود و تشویق شهروندان به کاهش استفاده از خودروهای شخصی است.

وی با بیان اینکه هدایت سفرهای درون‌شهری به سمت سیستم حمل‌ونقل عمومی گامی موثر در کاهش گره‌های ترافیکی خواهد بود، افزود: هم‌زمان با راه‌اندازی آزمایشی سامانه «اتوبوس‌یاب» لازم است مدیریت شهری برنامه‌های ویژه‌ای را برای تسهیل تردد اقشار آموزشی و دانش‌آموزان در نظر بگیرد.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان در پیشنهادی به شهرداری خواستار اجرای طرح تردد رایگان در هفته نخست مهرماه شد و تصریح کرد: ارائه خدمات رایگان اتوبوس‌رانی به معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان در هفته نخست بازگشایی مدارس ضمن تکریم جایگاه علمی این قشر می‌تواند مشوقی برای استفاده بیشتر از ناوگان عمومی و فرهنگ‌سازی در این حوزه باشد.

حیدری در پایان با تاکید بر ضرورت پیگیری‌های اجرایی از سوی شهرداری خاطرنشان کرد: این شورا آمادگی دارد تا در صورت ارائه طرح‌های کارشناسی مصوبات لازم را برای اجرای چنین برنامه‌هایی به منظور رفاه حال شهروندان و بهبود وضعیت ترافیکی شهر همدان به تصویب برساند.