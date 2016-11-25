به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه صبح جمعه در اجتماع ۳ هزارنفری بسیجیان شهرستان نهاوند تحت عنوان مدافعان حرم که در مصلی نماز جمعه نهاوند برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام رضا(ع) و همچنین ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در حله عراق که موجب شهادت شیعیان و هموطنانمان شد، گفت: امروز روز بسیج، روز اقتدار و انقلابی گری نیروهای مؤمن و متعهد به‌نظام و انقلاب است.

وی در ادامه گفت: امروز در جامعه ما سؤالاتی مطرح است، نظیر اینکه چرا ما مرگ بر آمریکا می‌گوییم؟ چرا پرچم اسرائیل و آمریکا را به آتش می‌کشیم؟ چرا در سوریه، عراق و سایر بلاد به‌صورت مستشار فعالیت داریم؟ چرا در بحث آمریکا غیر از برجام حاضر به مذاکره بر سر مسائل دیگر نیستیم؟ چرا باید در برابر استکبار و استعمار بایستیم و نهایتاً اینکه چرا باید اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم!؟

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان بابیان اینکه اگر بخواهیم آمریکا و استکبار را بشناسیم باید آن را در ۵ محور بررسی کنیم تا بتوانیم تحرکات آن را تحلیل و بررسی کنیم، گفت: محور نخست بررسی وضعیت داخلی آمریکا، وضعیت آمریکا در یک قرن و نیم گذشته، فعالیت‌ها و تحرکات آن در منطقه غرب آسیا، فعالیت‌های آن در ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران است.

وی تشریح کرد: وقتی بحث آمریکا مطرح می‌شود دموکرات و جمهوری‌خواه‌ها در تصمیم‌گیری و یا انتخابات آن تأثیری ندارند فلذا فرقی هم بین اوباما، بوش و غیره و در حال حاضر هم بین اوباما و ترامپ وجود ندارد.

ابوحمزه با اشاره به سیستم‌ها و ارکان تصمیم گیر پشت پرده این دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، افزود: لابی‌های صهیونیستی امروز هم تصمیم گیر هستند و هم تصمیم‌ساز. همان‌گونه که در جریان برجام مشاهده کردیم آمریکایی‌ها بعد از هر دور از مذاکرات برای ارائه گزارش و گرفتن دستورات به اسرائیل سفر می‌کردند.

وی افزود: امروز افراد و اشخاص از رئیس‌جمهور آمریکا تا کوچک‌ترین افراد نظام آمریکا تحت امر صهیونیست‌ها و لابی‌های آن‌ها هستند چراکه بزرگ‌ترین شرکت‌ها و سرمایه‌داران آمریکا را یهودیان و افراد وابسته به رژیم صهیونیستی تشکیل می‌دهند.

فرمانده سپاه انصارالحسین همدان بابیان اینکه سینمای هالیوود که بزرگ‌ترین تولید کننده و تکثیر کننده انواع فیلم‌ها است در اختیار صهیونیست‌ها است، تصریح کرد: مافیای مواد مخدر سنتی و صنعتی، مجموعه‌های تولید و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی و غیره نیز امروز به دست صهیونیست‌هاست فلذا آمریکا چاره‌ای جز بله قربان گفتن ندارد.

ابوحمزه با اشاره به اینکه امروز در منطقه با ۸ جنگ نظامی روبه‌رو هستیم که میدان‌دار آن آمریکا و تأمین‌کنندگان سیاسی و مالی آن صهیونیست‌ها است، اظهار کرد: متأسفانه در این جنگ‌ها برخی دولت‌های به‌ظاهر مسلمان منطقه، کشورهای مرتجع منطقه با خیال نابودی اسلام و تفکر اسلام ناب محمدی جنگ‌افروزی می‌کنند.

وی بابیان اینکه دشمنان اسلام ناب محمدی از بیداری اسلامی مسلمانان در مناطقی چون لیبی، یمن و غیره بیم دارند، اظهار کرد: آن‌ها ایران اسلامی را مبدأ این بیداری اسلامی می‌دانند و هرچه در توان دارند برای مقابله با ایران اسلامی در جبهه‌های سخت و نرم به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به جنایات مرتکب شده آمریکا قبل و بعد از انقلاب از سال‌های ۳۲ تا ۱۳۵۷ در ایران اسلامی، گفت: تشکیل ساواک، به شهادت رساندن و شکنجه انقلابیون، به شهادت رساندن شهید نواب صفوی، به شهادت رساندن دانشجویان در ۱۳ آبان، مطرح کردن مسئله انجمن‌های ایالتی و ولایتی و غیره ازجمله توطئه‌ها و جنایات آمریکا علیه ایران اسلامی بوده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بابیان اینکه امروز برخی مطرح می‌کنند که قبل از انقلاب بهتر از شرایط فعلی ایران اسلامی بوده است، گفت: قبل از انقلاب ایران جمعیت ۲۵ میلیون نفری داشته و ۶۰ هزار مستشار آمریکا بر آن‌ها تسلط داشته‌اند.

وی ادامه داد: صادرات نفت از ایران با جمعیت ۲۵ میلیون نفری روزی ۱۰ میلیون بشکه بوده است که تمامی این سرمایه عظیم صرف آمریکا و اسرائیل می‌شد و ایران را به‌عنوان یک ژاندارم منطقه می‌دانستند.

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات داخلی و لزوم اجرای بی کم‌وکاست اقتصاد مقاومتی در تمامی سطوح اجرایی کشور، تأکید کرد: امروز از رئیس‌جمهور تا استانداران و فرمانداران همه و همه باید پاسخگوی مشکلات مردم باشند.

فرمانده سپاه انصارالحسین همدان عنوان کرد: مشکلات جامعه ما در بحث جوانان نبود اشتغال، بالا رفتن سن ازدواج، ازکارافتادن واحدهای تولید و صنعتی و نبود مسکن است.

وی افزود: رفع مشکلات موجود در جامعه به عهده دولت است و باید در برابر حل مشکلات مردم و رفع معضلات جامعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) ادامه داد: اقتصاد مقاومتی که به معنای توجه به درون، افزایش تولید، فعال کردن واحدهای راکد تولید و غیره است موجب مرتفع ساختن تمامی این مشکلات می‌شود که نتیجه آن اشتغال، ازدواج و کاهش معضلات اجتماعی در کشور است.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز در سطح کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار و ۱۰ تا ۱۱ میلیون دختر و پسر آماده ازدواج وجود دارد. چرا وام‌های کلان به سمت رفع مشکلات مردم و جوانان سوق داده نمی‌شود!؟ چرا مشکلات و نیازهای اولیه جوانان حل نمی‌شود!؟

ابوحمزه بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب این سال را مزین به اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل کردند و فرمودند مسئولین در پایان سال گزارش فعالیت خود را بدهند، گفت: مسئولین با اقدام و عمل چه کرده‌اند؟

وی با تأکید بر اینکه رفع مشکلات کشور درگرو اجرای اقتصاد مقاومتی است؛ اظهار کرد: چطور است که توانستیم در بحث نانو، فناوری هسته‌ای، مهندسی معکوس، کسب رتبه ۱۰ جهان در بحث فناوری هسته‌ای و غیره کارآمد باشیم اما از پس اقتصاد کشور برنمی‌آییم؟

فرمانده سپاه انصارالحسین همدان بابیان اینکه به‌کارگیری مدیریت جهادی در تمامی سطوح لازمه حل مشکلات و رفع کاستی در جامعه است، افزود: فرهنگ بسیجی یعنی کار، تلاش، علم و تدبیر و با همین‌ها در همین استان همدان توانسته‌ایم سالانه بیش از ۲ هزار شغل بدون کمک از دستگاه‌های دولتی ایجاد کنیم.

وی گفت: اگر مسئولین پای‌کار باشند و با مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی را به اجرا بگذارند تمامی مشکلات موجود در کشور حل و آمریکا و استکبار هم ناکام‌تر از پیش خواهند ماند.