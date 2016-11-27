به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «راز مروارید» شامل خاطرات «ناخدا دوم سعید کیوان شکوهی» یکی از طراحان و فرماندهان نیروی دریایی درعملیات مهم مروارید است که توسط مونس عبدی زاده گردآوری و در انتشارات سوره مهر مراحل آماده سازی را سپری می‌کند.

این خاطرات به دوران دانشجویی تا زمان بازنشستگی ناخدا دوم سعید کیوان شکوهی اختصاص دارد که عمده خاطرات به عملیات مراوارید اشاره دارد.

شکوهی یکی از فرماندهان و طراحان عملیات مروارید بود که نقش اساسی را در پیشبرد این عملیات داشت. همچنین در این اثر وی در مرور خاطراتش به فرماندهان دیگر نیروی دریایی حاضر در عملیات مروارید خصوصا شهید همتی پرداخته است.

این کتاب در قالب بیش از بیست ساعت گفتگو با راوی خلق شده و سعی کرده شده در آن وقایع مقطع خاص منجر به عملیات مروارید را را بدون کم و کاست روایت شود.

یادآوری می‌شود در سپیده دم هفتم آذر ۱۳۵۹ در یک درگیری شدید، قهرمانان نیروی دریایی ارتش بهمراه خلبانان شجاع نیروی هوایی ماموریت داشتند تا در عملیاتی بزرگ(مروارید) هدف‌های دریایی عراق را در منطقه عملیاتی خلیج فارس منهدم کند.

در این نبرد هفت ناوچه مدرن و اژدرافکن عراقی به قعر دریا فرستاده شدند؛ همچنین چند فروند ناو، تعدادی هواپیما و هلیکوپتر توسط ناوچه پیکان نابود شدند؛ با اجرای موفقیت‌آمیز عملیات مروارید سکوهای نفتی البکر و الامیه برای اولین بار به دست پرسنل نیروی دریایی ایران افتاند.

سوره مهر در این زمینه پیش از این نیز کتاب «تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر» را منتشر کرده بود.