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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

پایان دو سال زندگی مخفیانه قاتل شیشه ای/متهم به قتل دستگیر شد

پایان دو سال زندگی مخفیانه قاتل شیشه ای/متهم به قتل دستگیر شد

قاتل شیشه ای که دو سال پیش در جریان سرقت از یک کارخانه فلافل سازی اقدام به قتل یکی از کارگران کرده بود در جریان تحقیقات پلیس آگاهی، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۴:۱۰ روز پنجم بهمن ۹۳ وقوع یک فقره درگیری در یک کارخانه صنایع غذایی (فلافل سازی) در منطقه فشافویه شهرک صنعتی به کلانتری ۱۷۶ حسن آباد اعلام شد .

با حضور مأمورین کلانتری در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد دو تن از کارگران کارخانه بنام های جواد و فرشاد، با حمله ور شدن به سمت سایر کارگران اقدام به مجروح کردن تعدادی از آنها از جمله فردی بنام اسلام کرده و در ادامه از محل متواری شده اند.

با گذشت دو روز از وقوع درگیری منجر به ضرب و جرح کارگران کارخانه و متواری شدن جواد و فرشاد، به کلانتری ۱۷۶ حسن آباد اعلام شد که اسلام ۳۰ ساله  با وجود انتقال به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی، به علت شدت ضربات وارد شده به ناحیه سر فوت کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» و به دستور رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه بخش فشافویه ، پرونده برای  رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، کارآگاهان به تحقیق از کارگران کارخانه فلافل سازی پرداختند ؛ یکی از کارگران کارخانه که بهمراه مقتول مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: من و اسلام ( مقتول ) در حال کار کردن در کارخانه بودیم که ناگهان احساس کردم پشت سرم داغ شده ؛ از ناحیه پشت سر دچار خونریزی شدیدی شده بودم. جواد و فرشاد به سمت ما حمله ور شده و هر دو نفرمان را با قمه و از ناحیه سر مجروح کرده بودند؛ به علت خونریزی شدید ، بیهوش شدم و پس از آن اطلاع از هیچ چیزی نداشتم تا اینکه سرانجام  در بیمارستان به هوش آمدم.

در شرایطی که هیچ نشانی مشخصی از جواد و فرشاد وجود نداشت ، کارآگاهان در ادامه اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهمان اطلاع پیدا کردند که "جواد " ۲۲ ساله ۵ اردیبهشت ماه سال گذشته به اتهام سرقت اماکن دستگیر و روانه زندان شده لذا ضمن هماهنگی با مقام قضائی، متهم برای تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

جواد پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: به همراه فرشاد تصیم به سرقت ابزارآلات داخل کارخانه گرفتیم ؛ قصد داشتیم تا اموال مسروقه را با یک دستگاه خودرو وانت متعلق به کارخانه از آنجا خارج کنیم اما روز سرقت تعدادی از کارگران از جمله مقتول متوجه قصد و نیت ما شدند ؛ برای فرار با قمه به سمت آنها حمله ور شده و پس از مجروح کردن تعدادی از آنها ، از کارخانه متواری شده و به میدان راه آهن آمدیم؛ در آنجا از یکدیگر جدا شدیم و پس از آن دیگر هیچ اطلاعی از فرشاد ندارم تا اینکه پس از گذشت مدت کوتاهی به اتهام سرقت مغازه دستگیر و روانه زندان شدم.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که فرشاد، هویت برادر متهم پرونده آنها بنام واقعی حسن (متولد ۱۳۷۷) است ؛ در تحقیقات از اعضای خانواده حسن مشخص شد که وی بواسطه اعتیاد شدید به مصرف موادمخدر شیشه از خانه خارج شده و اعضای خانواده اش پس از آن دیگر هیچ اطلاعی از وی ندارند.

با شناسایی هویت واقعی متهم پرونده، اقدامات پلیسی برای  شناسایی مخفیگاه و دستگیری حسن در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار داشت تا اینکه کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که حسن از چندی پیش در یک مغازه باطری سازی و اینبار نیز با هویت مجهول عرفان مشغول بکار شده است. سرانجام با شناسایی دقیق مخفیگاه و اطمینان از حضور متهم اصلی پرونده در محل وی در ساعت ۱۲ روز ۶ آذر ستگیر و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

متهم در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: از ۱۵ سالگی به مصرف موادمخدر بویژه شیشه اعتیاد پیدا کردم و به همین علت از خانه فرار کردم ؛ مدتی بلامکان بودم تا اینکه در یک کارخانه فلافل سازی و به عنوان کارگر ساده مشغول بکار شدم ؛ پس از گذشت ۲۰ روز از زمان استخدام در کارخانه ، بهمراه یکی دیگر از کارگرها بنام جواد تصمیم به سرقت لوازم و ابزارآلات کارخانه و فروش آنها گرفتیم. روز سرقت ، مقتول و تعداد دیگری از کارگران متوجه نیت ما شدند ؛ به قصد فرار از محل، به سمت آنها حمله ور شدیم و در یک لحظه من با قمه چندین ضربه  محکم به سر مقتول و چند کارگر دیگر زده و پس از آن هر دو نفر از آنجا خارج شدیم.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم اصلی پرونده به ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضائی صادر و متهم برای  انجام تحقیقات و تکمیل پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

کد مطلب 3835226

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