به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، اسپانیا از شب گذشته ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را برای یک دوره یک ماهه در دست گرفت.

بر اساس اعلام منابع خبری آگاه در اسپانیا قرار است در مدت ریاست این کشور سه قطعنامه در خصوص مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که در صورت توافق اعضا به تصویب نیز می رسد.

این در حالی است که پس از ریاست یک ماهه اسپانیا عضویت این کشور در میان اعضای غیر دائم نیز به پایان می رسد.

دیپلمات های مقیم نیویورک پیش بینی کردند که اسپانیا از این فرصت یک ماهه برای بهبود هر چه بیشتر چهره خود در حوزه سیاست خارجی بهره خواهد گرفت.