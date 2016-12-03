افزایش ۲۴درصدی توزیع کود بین کشاورزان/توزیع ۹۰ هزارتن بذر

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان سیف در نشستی خبری با بیان اینکه در حال حاضر در اواسط سومین ماه سال زراعی ۹۶-۹۵ قرار داریم و رفتارهای ما در این ایام می‌تواند سرنوشت تولید سال آینده را رقم بزند، اظهار داشت: در دو ماهه اول سال زراعی جدید در فروش انواع کود شیمیایی، آلی و زیستی بالغ بر ۲۴ درصد نسبت به مدت مدت سال گذشته رشد داشتیم، ضمن اینکه در هشت ماهه سال ۹۵، یک میلیون و ۱۱۸ هزار تن انواع کود به فروش رفته که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۴ درصد افزایش دارد.

وی ادامه داد: در دو ماهه اول سال زراعی جدید ۳۰۲ هزار تن انواع کود شیمیایی، آلی و زیستی به کشاورزان فروخته شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، لزوم ایجاد تنوع کودی در سبد کود مصرفی کشاورزان را مورد اشاره قرار داد و افزود: در حوزه انواع کود، ما تنوع محصولات را از ۵ نوع کود به ۲۱ نوع انواع کود شیمیایی، آلی، زیستی و عناصر ثانویه و ریزمغذی‌ها تغییر دادیم.

سیف با بیان اینکه یکی از مهمترین نکات در بخش تولید، بحث تغذیه گیاه است، تصریح کرد: اگر تغذیه یک گیاه خوب باشد، تنش‌های محیطی از جمله سرمازدگی نمی‌تواند آسیب چندانی به این محصولات وارد کند.

به گفته این مقام مسئول، یکی از روش‌های جلوگیری از ایجاد خسارات تنش‌های محیطی به گیاهان، استفاده از کود پتاس است که شرکت خدمات حمایتی در سال‌های اخیر تلاش کرده مصرف آن را در میان کشاورزان افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در کل سال زراعی گذشته ۴۵ هزار تن انواع بذور میان کشاورزان توزیع شد، گفت: امسال تاکنون ۹۰ هزار تن انواع بذر را میان کشاورزان توزیع کرده‌ایم که از مهمترین ویژگی این بذور، تنوع آنها بوده است؛ به گونه‌ای که امسال در حوزه دانه‌های روغنی ۳۶ رقم انواع مختلف دانه کلزا را در اختیار کشاورزان قرار دادیم.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: بخشی از این بذور تولید داخل بوده و بخشی از آن نیز از چهار کشور اروپایی برتر در تولید این محصولات تأمین شده است.

سیف افزود: علاوه بر این ما برای کشاورزانی که این بذور را خریداری کرده‌اند، تلاش کردیم با برگزاری دوره‌های آموزشی، آموزش حضوری و غیرحضوری، نحوه استفاده صحیح را آموزش دهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه دانه‌های روغنی ۴۵ هزار نفر ساعت آموزش برای کشاورزان برگزار شده است، افزود: در این راستا ما حدود ۱۱ میلیون نسخه بروشور چاپ کردیم و بیش از هفت میلیون پیامک طی دو ماه اخیر برای کشاورزانی که شماره آنان در سامانه ما موجود بوده، ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین به موقع سموم مورد نیاز برای سال زراعی ۹۶-۹۵ نیز اشاره کرد و افزود: شرکت پتروشیمی شیراز بر اساس مراوداتی که انجام داده‌ایم، قرار است دو نوع کود جدید را که کارآیی بسیار بالایی دارد، از سال آینده به سبد تولید خود اضافه کند که این کودها شامل اوره -نیترات، آمونیوم -نیترات ـ آمونیوم-کلسیم است.

سیف همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه ۱۵۵۹ برای ایجاد ارتباط مستقیم کشاورزان با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد: تاکنون این سامانه در ۲۷ استان کشور نصب شده و ما از این طریق پاسخگوی کشاورزان هستیم؛ ضمن اینکه تاکنون ۲۴ هزار نفر عضو باشگاه کشاورزان ما شده‌اند که ۴۱۱۳ نفر آن مربوط به قزوین است.

وی برگزاری ششمین نمایشگاه محصولات و فناوری کشاورزی گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: این نمایشگاه از شانزدهم تا نوزدهم آذرماه به مدت چهار روز در تهران برگزار می‌شود که هدف از برگزاری آن، فراهم کردن زمینه تبادل اطلاعات و تکنولوژی در بخش کشاورزی است تا باعث رونق تولید و افزایش صادرات شود.

به گفته مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در این نمایشگاه چند شرکت خارجی از پنج کشور دنیا از جمله آلمان و سوئیس شرکت خواهند کرد.

سیف با بیان اینکه افزایش قیمت موجب کاهش تقاضا می‌شود، گفت: با توجه به اینکه قیمت کود مقداری افزایش پیدا کرده بود، ما تلاش کردیم با بازاریابی، آموزش، آگاهی‌بخشی و مواردی از این قبیل تابع تقاضای کشاورزان را تغییر دهیم و مانع از افت تقاضا در بازار شویم؛ ضمن اینکه بعد از این افزایش قیمتی در این زمینه نخواهیم داشت و هیچ تصمیمی برای این مسئله گرفته نشده است.

وی قیمت برخی از کودهای تحویلی به کشاورزان در روستاها را مورد اشاره قرار داد و افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم کود اوره کیسه ۵۰ کیلویی ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، سوپر فسفات تریپل کیسه ۵۰ کیلویی ۵۵ هزار تومان، سوپر فسفات ساده کیسه ۵۰ کیلویی ۲۴ هزار تومان و کود سولفات پتاسیم کیسه ۵۰ کیلویی ۷۵ هزار تومان تحویل به مصرف‌کننده در روستا است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: قیمت کود دی‌آمونیوم فسفات که با حذف یارانه و آزاد شدن نرخ به ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود، از اوایل هفته جاری با ۸ درصد کاهش به ۱۰۰ هزار تومان رسیده و با این قیمت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

سیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر واردات بذور تراریخته از کشور سوئیس اظهار داشت: اتحادیه اروپا هنوز به حوزه تولید بذور تراریخته وارد نشده و بیشترین تولید این محصولات مربوط به کشورهایی مانند هندوستان، چین، آمریکا، آرژانتین و برزیل است. بنابراین بذوری که ما وارد کرده‌ایم به هیچ عنوان تراریخته نیست.

وی با اشاره به اینکه این مسئله به معنای غیرقابل استفاده بودن بذور تراریخته نیست، افزود: بسیاری از روغن‌هایی که ما در حال حاضر استفاده می‌کنیم از همین محصولات تراریخته به دست آمده است و جنگی که علیه این محصولات به راه افتاده، به عدم بهره‌وری کشاورزان از علم روز منجر می‌شود و تولیدکنندگان از این مسئله زیان می‌بینند.