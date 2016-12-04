خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طی دهه اخیر مبحث «گردشگری روستایی» وارد ادبیات حوزه گردشگری و فرهنگ شد و برنامه ریزی هایی برای اقدام در راستای رونق این نوع از گردشگری صورت گرفت اما این حوزه از گردشگری در برخی مناطق نتوانست آنگونه که شایسته است رونق گرفته و طرح ریزی های مرتبط با آن عملی شود.

این مساله گاه ناشی از بی توجهی به این حوزه، گاه به دلیل نبود بودجه و گاه به سبب فقدان زیرساخت های موجود در روستاهای دارای ظرفیت گردشگری و سایر عوامل بوده است اما در هر صورت آنچه که در نتیجه به دست آمد عدم رونق گردشگری روستایی بود.

استان مرکزی روستاهایی را در دل خود دارد که این روستاها به اندازه قدمت تمدن در ایران قدمت دارند و به همین سبب گنجینه ای از تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم هستند که این گنجینه ها هنوز هم بر در و دیوار این روستاها رخ می نمایاند استان مرکزی روستاهایی را در دل خود دارد که این روستاها به اندازه قدمت تمدن در ایران قدمت دارند و به همین سبب گنجینه ای از تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم هستند که این گنجینه ها هنوز هم بر در و دیوار این روستاهای تاریخی رخ می نمایاند.

برخی از این روستاها علاوه بر جاذبه های تاریخی و آداب و رسوم خاص، مهد پرورش عالمان و بزرگان تاریخ ایران و شخصیت های تاثیرگذار قرن های پیشین و قرن معاصر بوده اند.

از روستای «هزاوه» در اراک که دوران کودکی میرزا تقی خان امیرکبیر را بر دیوار کوچه باغ های قدیمی خود حک کرده تا روستای گرکان که دکتر قریب، پدر طب کودکان را به جامعه پزشکی تقدیم کرد.

گذشته از جاذبه‌های این چنینی،طبیعت بکر و زیبای برخی روستاهای استان مرکزی همراه با آداب و رسوم و سوغات خاص این روستاها نیز از دیگر ظرفیت‌های گردشگری روستایی در استان مرکزی است.

روستای تاریخی وفس، یکی دیگر از روستاهای تاریخی و هدف گردشگری استان مرکزی است که یادگارهایی از دوران مادها را در دل خود دارد. این روستا به سبب ساختار پلکانی خود و قرار گرفتن در دامنه کوه، به ماسوله استان مرکزی شهرت دارد و علاوه بر جاذبه های طبیعی، مهد مشاهیر بزرگی در تاریخ ایران بوده و شکل تاریخی و سنتی خود را تا حدودی حفظ کرده است.

روستای تاد یکی دیگر از روستاهای تاریخی استان مرکزی در شهرستان تفرش است که کمتر کسی این روستا را می شناسد و می‌داند که این روستا زادگاه نظامی گنجوی بوده و این ظرفیت در کنار دیگر ظرفیت های گردشگری روستاهای استان که می تواند موجب جذب گردشگران شود، مغفول مانده است.

رونق گردشگری در روستاها اشتغال و درآمدزایی در پی دارد

یک فعال حوزه گردشگری استان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رونق گردشگری در روستاها اشتغال و درآمدزایی در پی دارد، اظهار داشت: احداث اقامتگاه در مناطق روستایی که ظرفیت گردشگری دارند یکی از ضروری‌ترین اقدامات در راستای توسعه گردشگری روستایی است.

باید با ایجاد زیرساخت ها زمینه حضور گردشگران در منطقه ایجاد شده و از سوی دیگر توسعه زیرساخت های گردشگری در روستاها باید با توجه به معماری خاص آن روستا انجام شود امیر محمدی افزود: باید با ایجاد این زیرساخت ها زمینه حضور گردشگران در منطقه ایجاد شده و از سوی دیگر توسعه زیرساخت های گردشگری در روستاها باید با توجه به معماری خاص آن روستا انجام شود.

این کارشناس مدیریت گردشگری خواستار بهینه سازی جاده‌ روستاهای دارای ظرفیت گردشگری در استان مرکزی شد و افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی روستاهای گردشگری استان را می‌توان با جذب سرمایه اندک رفع کرد.

محمدی خاطرنشان ساخت: گردشگری روستایی یک صنعت پاک است که می‌تواند ضمن ایجاد بسترهای شغلی مناسب برای روستاییان، از ظرفیت های روستاها برای مردم منطقه درآمدزایی ایجاد کند.

راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در راستای رشد گردشگری روستایی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به ظرفیت های گردشگری روستایی استان اشاره کرد و بیان کرد: در راستای رونق گردشگری در استان مرکزی طی سال های اخیر راه اندازی اقامت گاه های بوم گردی در استان مورد توجه قرار گرفته است.

سید محمد حسینی افزود: در سال جاری تعدادی اقامت گاه های بوم گردی در روستاها و مناطق هدف گردشگری استان مرکزی راه اندازی شد و افزایش آن را در دستور کار داریم.

ایجاد اقامت گاه های بوم گردی در حقیقت استفاده از ظرفیت محل های اقامتی در روستاها برای جذب و ماندگاری گردشگران و استقبال آنها در زمینه بازدید از روستاها است وی بیان کرد: ایجاد اقامت گاه های بوم گردی در حقیقت استفاده از ظرفیت محل های اقامتی در روستاها برای جذب و ماندگاری گردشگران و استقبال آنها در زمینه بازدید از روستاها است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: استان مرکزی توانمندی های بسیاری در حوزه گردشگری روستایی دارد اما نتوانسته از این امتیاز آن طور که باید طی سال‌های گذشته بهره‌مند شود.

حسینی ترویج فرهنگ گردشگری در روستاهای استان را یکی از اولویت‌های حوزه گردشگری استان مرکزی برشمرد و گفت: باید با ترویج این فرهنگ، زمینه‌ای فراهم شود تا مردم روستا بتوانند ضمن آن که خود را برای میزبانی از گردشگران آماده می‌کنند، زمینه ارائه خدمات به گردشگران و کسب درآمد نیز در آنان ایجاد شود.

صنایع دستی و هنرهای خاص هر روستا باید احیاء شود

وی تاکید کرد: در راستای رونق گردشگری روستایی باید صنایع‌دستی و هنرهای هر منطقه احیا شود و تولید سوغات مورد توجه قرار گیرد؛ این مساله به رونق گردشگری در روستاها کمک کرده و جذابیت‌های روستا برای حضور گردشگران را افزایش می دهد.

در راستای رونق گردشگری روستایی باید صنایع‌دستی و هنرهای هر منطقه احیا شود و تولید سوغات مورد توجه قرار گیرد؛ این مساله به رونق گردشگری در روستاها کمک کرده و جذابیت‌های روستا برای حضور گردشگران را افزایش می دهد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی محرومیت استان از وجود زیرساخت های گردشگری روستایی را یکی دیگر از مشکلات در مسیر توسعه این نوع گردشگری عنوان کرد و افزود: اقدامات صورت گرفته در این بخش کافی نیست و اگر ما خواهان حضور پررنگ گردشگران در روستاها هستیم، باید این زیرساخت‌های جذب گردشگر را در روستاها فراهم کنیم که یکی از این زیرساخت ها می تواند ایجاد اقامت گاه های بوم گردی باشد.

استان مرکزی با وجود پیشینه تاریخی و فرهنگی، به عنوان یک استان صنعتی از سیل مهاجرت روستاییان به شهر برای کسب درآمد و اشتغال و خالی شدن روستاها از سکنه و از رونق افتادن آنها رنج می برد. به نظر می رسد یکی از اقدامات تاثیرگذاری که در این راستا می توان انجام داد، شناساندن ظرفیت های گردشگری روستایی و معرفی این توانمندی ها به گردشگران و مردم منطقه و سایر نقاط کشور، است تا ضمن به حرکت درآوردن چرخ های اشتغال و درآمدزایی در روستاها، صنعت گردشگری نیز رونق بیشتری به خود گیرد.