تبارقریب: خوزستان مناطق روستایی مستعدی در حوزه گردشگری روستایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تبار قریب پیش از ظهر امروز شنبه در همایش توسعه گردشگری روستایی که در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، ضمن تبریک هفته گردشگری، اظهار کرد: یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی که در استان خوزستان وجود دارد و همه به آن اذعان دارند، ظرفیت‌های گردشگری روستایی است.

وی ادامه داد: خوزستان یکی از استان‌هایی است که به دلیل تنوع اقوام و اقلیم، مناطق روستایی مستعدی در حوزه گردشگری روستایی دارد که در این خصوص برنامه‌ریزی‌هایی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام شده و دوره‌های متعددی برگزار شد اما همچنان ظرفیت کار بسیار وجود دارد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان با بیان اینکه روستاهای استان ظرفیت توسعه گردشگری را دارند، گفت: همچنین ظرفیت مناسب برای ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی در این روستاها وجود دارد که در این راستا هدفگذاری‌هایی صورت گرفته است.

قریب با اشاره به فرا رسیدن هفته گردشگری بیان کرد: به این مناسبت کار مشترکی انجام داده و همایشی در راستای گردشگری با حضور دهیاران و بخشداران خوزستان با رویکرد توسعه گردشگری و ظرفیت سازی اقامتگاه‌های بوم گردی برگزار کردیم تا بتوانیم میزان آن را افزایش دهیم.

وی با اشاره به روستاهای منتخب گردشگری، تاکید کرد: این روستاها شناسایی و مطالعات متعددی انجام شده است اما باید گفت تمام مناطق استان دارای ظرفیت گردشگری هستند.