به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در جلسه علنی امروز مجلس و با ارائه تذکر، با بیان اینکه مطابق گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، برجام تاکنون در ۱۱ مورد توسط آمریکاییها نقض شده است، اظهار داشت: امروز هم آقای رئیسجمهور اعلام کرد که برجام نقض شده است، بنابراین تقاضای ما این است که بند ۳ قانون مصوب مجلس در سال گذشته (قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام) عمل شود.
وی با اشاره به محتوای این بند خاطرنشان کرد: بر این اساس دولت موظف است که هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل به برجام مبنی بر وضع تحریمهای جدید یا بازگرداندن تحریمهای قبلی را رصد کند و اقدامات متقابل را انجام دهد؛ از جمله اینکه دستیابی به ۱۹۰ هزار سو غنیسازی اورانیوم را در دستور کار قرار دهد.
دهقان خطاب به رئیس مجلس گفت: از جنابعالی به عنوان رئیس مجلس و عضو هیأت نظارت بر برجام درخواست میکنیم که این موضوع را پیگیری کنید که چند سال کشور معطل این ماجرا شده، بیش از این دیگر معطل نشود.
حساب هزار میلیارد تومانی رئیس قوه قضائیه دروغ است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه تذکر خود با اشاره به جنجالهای اخیر درباره حسابهای میلیاردی رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: من هفته گذشته اسناد را دیدم و ملاحظه کردم که یک هزار میلیارد تومان به نام قوه قضائیه است، چرا عدهای از تریبون مجلس دروغ میگویند و رئیس قوه قضائیه را متهم میکنند؟
دهقان ادامه داد: من مخالف انتقاد نیستم و خودم پرچمدار انتقاد از قوه قضائیه هستم، اما نباید از تریبون مجلس دروغ گفته شود و حرف یک شبکه ضد انقلاب را تکرار کنیم.
وی همچنین با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۹۶ از سوی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: هفته گذشته من پیگیری کردم و متوجه شدم که تا الان یک ریال بودجه عمرانی به استان خراسان رضوی داده نشده است، در سالهای قبل هنگام بررسی بودجه میگفتیم که این درآمدها وجود ندارد اما با اصرار دولت به این نتیجه میرسیم که تصویب کنیم، اما حالا بودجه تخصیص نمییابد.
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