به گزارش خبرگزاری مهر، شورای داوری بخش مسابقه نمایشنامهنویسی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شامل منصور خلج، حسن دولتآبادی، احمد بیگلریان، سید حسین فدایی حسین و جواد عاطفه با ارزیابی آثار متقاضی در دو بخش آثار چاپشده و نمایشنامههای تولیدی فهرست نامزدهای هر دو بخش را معرفی کرد.
این شورا پنج نمایشنامه چاپ شده و ۶ نمایشنامه تولیدی را به عنوان نامزد این بخش معرفی کرد.
نمایشنامه های برگزیده در دو بخش آثار چاپشده و در بخش آثار تولیدی در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی خواهد شد.
بخش آثار چاپشده
«سفر بهسوی افق» نوشته علی غلامی انتشارات مدرسه، «دورترین مرغ جهان میخواند» نوشته محمدمهدی خاتمی انتشارات مدرسه، «آوای پریان» نوشته داوود کیانیان انتشارات سروش، «سنگ بیداری» نوشته مجتبی مهدی انتشارات نشر شهر، «روشناییهای شهر» نوشته منوچهر اکبرلو انتشارات سروش.
بخش نمایشنامههای تولیدی
«ساموئل سبیل یا موش گربه خوار» نوشته نیاز اسماعیلپور، «افسانه سا والان» نوشته محمدباقر نباتی مقدم، «شیر کتابخانه» نوشته کیومرث قنبری آذر و سپیده دبیری، «گله چرون» نوشته علیرضا اسدپور، «نان و حلوا» نوشته مریم رهاسرشت، «نقطههای گمشده» نوشته سارا اطهری.
بیست و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان و اداره کل هنرهای نمایشی و مشارکت استانداری و نهادهای فرهنگی و هنری شهر همدان ۲۲ تا ۲۷ آذرماه با حضور گروههای ایرانی و خارجی برگزار خواهد شد.
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