ایران از ثبات، امنیت و پیشرفت افغانستان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، امروز (یکشنبه) محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در «ششمین نشست وزرای قلب آسیا» که در آمریتسر هند برگزار می شود به ایراد سخنرانی پرداخت.

متن کامل سخنرانی ظریف به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

سخنرانی در جمع شما در «نشست وزرای فرایند قلب آسیا»مایه خرسندی است. در ابتدا از مردم و دولت هند برای میزبانی سخاوتمندانه و ترتیبات خوب شان برای برگزاری این نشست تشکر می کنم. هم چنین از آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و آقای مودی نخست وزیر هند برای سخنرانی مهم افتتاحیه قدردانی می کنم.

همکاران ارجمند

پنج سال پیش ما فرایند قلب آسیا را برای پیشبرد همکاری منطقه ای با محوریت افغانستان و با تصدیق این واقعیت که افغانستانِ امن و باثبات برای پیشرفت و سعادت منطقه قلب آسیا حیاتی است، بنا نهادیم. در طول این مدت ما توانسته ایم به پیشرفت هایی نائل شویم، اما هم چنان راهی طولانی در این مسیر باقی مانده است. منطقه ما هم چنان از گسترش نگران کننده خشونت های افراط گرایانه رنج می برد و رشد فزاینده تولید مواد مخدر جوامع مان را تهدید می کند. در این میان، افغانستان بیش از همه از این مصائب متاثر شده است. سال ۲۰۱۶ سال بسیار پرچالشی برای دولت وحدت ملی افغانستان بود، زیرا گروه های افراطی همانند داعش اقدامات تروریستی خود را در داخل افغانستان و حتی در شهر کابل گسترش داده اند.

ما هم چنان از دولت وحدت ملی افغانستان حمایت کرده و آمادگی داریم تا با رهبران افغانستان برای کمک به آنها در ایفای مسئولیت های شان همکاری کنیم. هم چنین از دستاوردهای اخیر دولت افغانستان در برقراری صلح با حزب اسلامی استقبال نموده، امیدواریم که فرایند صلح با مالکیت و هدایت افغانستان و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود در کشورهای منطقه این کشور را به سمت صلحی پایدار و جامع به پیش برد.

همکاران گرامی

چالش های فراروی افغانستان و منطقه ما به هم پیوسته و مرتبطند. گزارش های اخیر دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد بیانگر رشد ۴۳ درصدی تولید مواد مخدر در طول سال گذشته است. بدون دارایی های حاصله از مواد مخدر تروریست های نمی توانند عملیات خود را تامین مالی کنند. تولید کنندگان مواد مخدر نیز برای انتقال کالاهای مرگبارشان نیازمند جنگ جویان و مبارزین هستند. در این رابطه، سطح پایین توسعه یافتگی، درآمد پایین و فقدان فرصت های اقتصادی زمینه های مناسبی را برای گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر فراهم می کند.

به عنوان کشوری که در خط مقدم جنگ علیه قاچاق مواد مخدر قرار دارد، ما برنامه های کشت جایگزین و طرح های درآمدزایی جایگزین پیشنهاد کرده ایم تا کشاورزان افغانی را از تولید تریاک بازدارد. با وجود این، به منطور تغییر مسیر فعلی و روند هشداردهنده افزایش تولید مواد مخدر، همکاری بین المللی بر مبنای یک استراتژی منسجم برای توسعه جایگزین با هدف تغییر اقتصاد جنگی به یک اقتصاد رسمی و پایدار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

موافقت نامه سه جانبه میان ایران، هند و افغانستان در خصوص توسه بندر چابهار گام مهمی در این مسیر است که موجب می شود افغانستان به بازارهای جهانی از طریق دریای آزاد دسترسی داشته و توسعه منابع معدنی غنی و گسترده افغانستان را به لحاظ اقتصادی جذاب و قابل عرضه می کند. ما از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای دعوت می کنم تا مشارکت در توسعه و گسترش چابهار را مد نظر قرار دهند. پروژه راه آهن خواف - هرات نیز طرح کلیدی مواصلاتی دیگری است که افغانستان را از طریق ایران به شبکه های بین المللی ریلی وصل می کند.

در طول ۳۷ سال گذشته، ما میزبان حدود سه میلیون تن از اتباع افغانی هستیم. آنها تقریبا به همه امکانات و خدمات عمومی که به ایرانیان ارائه می شود، از جمله امکانات پایه، حمل و نقل عمومی، خدمات بهداشتی و آموزش عمومی دسترسی دارند. تنها در سال جاری ما به حدود ۴۰۰ هزار نفر از دانش آموزان افغانیِ فاقد مدرک اقامتی خدمات آموزشی اعطاء کرده ایم. این در حالی است که ما در این زمینه تقریبا هیچ کمکی از طرف جامعه بین المللی دریافت نمی کنیم.

ایران، به عنوان کشورِ راهبر «طرح اقدامات اعتمادساز در زمینه آموزش» (Education CBM) تحت فرایند قلب آسیا، با افغانستان برنامه های همکاری دوجانبه ای با وجود محدودیت های منابع ملی داشته است. این در حالی است که مشارکت کشورهای حمایت کننده به این برنامه قابل توجه نبوده است. ما جامعه کشورهای کمک کننده را به مشارکت در این برنامه به نحوی که امکان اجرای برنامه ها و فعالیت های توافق شده را فراهم کند، دعوت می کنیم.

در خاتمه یک بار دیگر بر عزم راسخ مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در ادامه حمایت و پشتیبانی از دولت و مردم عزیز افغانستان برای گذر از دوره دشوار تاریخ شان به سوی یک افغانستان باثبات، ایمن و پیشرفته که به ثبات و پیشرفت منطقه قلب آسیا کمک خواهد کرد، تاکید می کنم.