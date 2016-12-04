مجوز تاسیس دو کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمود شیخ زین الدین، معاون نوآوری وتجاری سازی فناوری از صدور مجوز دو کانون جدید خبر داد و اظهار کرد: در چهارمین جلسه کمیسیون کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار مجوز تاسیس دو کانون «تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» و «تولید و فرآوری دانه های روغنی» صادر شد.

وی ادامه داد: کانون تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران با ایجاد همگرایی بین شرکت‌های فعال و فناور، دانشگاه‌ها و سازمان های دولتی بستر مناسبی جهت رفع موانع این شرکت‌ها در بازارسازی، صادرات و ارتقاء کیفیت محصولات فراهم می کند.

وی افزود: همچنین تاسیس کانون تولید و فرآوری دانه های روغنی در شناسایی و معرفی توانمندی های کشور در صنعت دانه های روغنی و ارتباط با مراکز علمی و فناوری، کمک به تنظیم سیاست‌های کشور در عرصه تولید، عرضه و واردات فرآورده های دانه های روغنی نقش موثری دارد.

زین الدین بیان کرد: در حال حاضر کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار چرم، گل محمدی و گیاهان معطر، آبزی پروری و شیلات ایران، غلات، جواهرات و سنگ های قیمتی،تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و فرش توسط معاونت علمی راه اندازی شده اند تا به واسطه فعالیت این کانون ها هماهنگی بین دانش، صنعت و بازار این محصولات به وجود آید.

به گفته وی، در واقع، کانون ها بستری هستند که زمین بازی را برای توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان فراهم می کنند و مشکلات تولید این محصولات را برای ورود به عرصه رقابت تسهیل می بخشند.

کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با مشارکت و حضور نمایندگان ارکان اصلی چرخه اقتصاد دانش‌بنیان همچون؛ مجامع دانشگاهی و پژوهشی، مراکز صنفی و حرفه ای، بنگاه ها، متقاضیان فناوری و نوآوری و نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی در یک زمینه تخصصی مشخص در قالب یک موسسه خصوصی غیر تجاری و با تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‏ کنند.