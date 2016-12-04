غرامت سنگینی مقابل ذوب آهن دادیم/ حضور منشا در پرسپولیس شایعه است

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فوتبال پیکان مقابل ذوب آهن در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، گفت: ما نتوانستیم خودمان را با شرایط آب و هوایی اصفهان وفق بدهیم. ذوب آهن در این زمینه باتجربه تر و بهتر از ما عمل کرد. ما می خواستیم بازی همیشگی خودمان را ارائه بدهیم ولی شرایط زمین اجازه نمی داد. همین باعث شد که غرامت سنگینی در این بازی بدهیم.

سرمربی تیم پیکان در پاسخ به این سئوال که مگر پیش بینی آب و هوای بارانی اصفهان را نکرده بودید؟ تصریح کرد: ما وضعیت آب و هوا را از اینترنت گرفتیم که اتفاقا آب و هوای آفتابی را نشان می داد نه بارانی! ما قبل از هر مسابقه و ابتدای هر هفته تمام این موارد را چک می کنیم ولی اینبار در اصفهان غافلگیر شدیم.

جلالی با اشاره به گل زودهنگام ذوب آهن، یادآور شد: بهترین مدل بازی برای ذوب آهن این است که حریف را به زمین خودشان بیاورند. طبیعتا وقتی آنها گل می زنند، این شرایط خود به خود فراهم می شود و این کاملا مطلوب ذوب آهن است. آنها تیم خوب و هماهنگی هستند که بازیکنانش چند سال کنار هم بازی کرده اند.

وی درباره هت تریک مرتضی تبریزی و اینکه چرا برای مهار این بازیکن بعد از گل اول برنامه ای نداشتید؟ تاکید کرد: ذوب آهن تاکنون 10 گل شبیه به گل اولی زده است که مقابل ما به ثمر رساند. کاملا این موضوع را به بازیکنان گوشزد کرده و حتی تمرین کرده بودیم که از این طریق گل نخوریم ولی شرایط زمین و آب و هوا تمرکز بازیکنانمان را به هم ریخت. در واقع ما گلی خوردیم که کاملا به آن واقف بودیم.

سرمربی پیکان همچنین در خصوص عملکرد مجتبی حسینی سرمربی جوان ذوب آهن، یادآور شد: از اینکه مربیان جوان خودشان را ثابت می کنند، خوشحالم. آنها با عشق و علاقه کار می کنند. اینها برای فوتبال ما پیشرفت و موفقیت است. امیدوارم سازمان لیگ هم اقداماتی انجام بدهد تا تمام تیم های لیگ برتری موظف شوند یک یا دو مربی جوان را در کادر فنی خود داشته باشند و روی نیمکت بنشینند.

جلالی ادامه داد: وظیفه سازمان لیگ فقط برگزاری بازی نیست. این سازمان باید شرایط پیشرفت را هم فراهم کند و به تیم ها بگوید به جز اعضای کادر فنی، دو مربی جوان هم روی نیمکت بنشینند. هرچند که پیشنهادات ما هیچ موقع جدی گرفته نمی شود.

سرمربی تیم پیکان با اشاره به دیدار این هفته تیمش مقابل سیاه جامگان هم گفت: خوشبختانه بازیکنان ما با اشتیاق کار می کنند و دوست دارند بازی به بازی بهتر شوند. حتی ما روز گذشته یک تمرین ساده داشتیم ولی بازیکنان ما در همین تمرین نشان دادند که می خواهند همیشه موفق باشند.

جلالی در پایان درباره اخباری که در خصوص احتمال حضور قرضی «گادوین منشا» مهاجم پیکان در پرسپولیس برای مسابقات جام باشگاه های آسیا مطرح شده است، گفت: این اخبار کاملا شایعه است و صحت ندارد. شاید هم با این هدف مطرح می شود که کار تیم ما را تحت تاثیر قرار بدهند.