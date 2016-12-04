به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلیلی، مسئول شورای سیاستگذاری جشنواره مردمی فیلم «عمار» به همراه جمعی از دست‌اندرکاران دبیرخانه این جشنواره با حضور در منزل نادر طالب‌زاده از دبیر جشنواره «عمار» عیادت و دیدار کردند.

جلیلی در این دیدار صمیمی درباره هفتمین دوره جشنواره «عمار» گفت: آثار رسیده به عمار، تنوع بسیار خوبی دارند و آثاری از نقاط مختلف از ارسباران تا بیرجند و دیگر جاهای کشور در «عمار» حضور پیدا می‌کنند و می‌توان گفت رنگین کمان جشنواره بسیار پر رنگ است که این مساله خوبی به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: حضور آثار خوب با محوریت چهره‌های مردمی از جمله مستندهای پرتره که از نمونه‌های بارز آن می‌توان «مشتی اسماعیل» را نام برد، از جمله ویژگی‌های این دوره از جشنواره است.

طالب‌زاده نیز در این دیدار اظهار کرد: امتیازی که جشنواره «عمار» و فیلمسازان مردمی آن دارند این است که به سمت آثاری می‌روند که رسانه‌هایی مثل صدا و سیما حاضر به پخش آنها نیستند اما با توجه به اقبال مردم به این آثار در جاهای مختلف کشور، همین رسانه‌ها خود به‌خود مجبور می‌شوند چنین آثاری را هم پخش کنند و این نشان می‌دهد که جشنواره «عمار» توانسته راه خود را باز کند.

دبیر جشنواره «عمار» در ادامه سخنانش با اشاره به حضور خود در جشنواره‌ای به عنوان داور بیان کرد: وقتی آثار فیلمسازان و مستندسازان کشورهای دیگر را در این جشنواره دیدم به این نتیجه رسیدم که مستندسازان ایرانی، یک سر و گردن از خارجی ها بالاتر هستند که یکی از علت‌های آن، جنگ فرهنگی است که کشور ما با آن درگیر است و روز به‌روز هم بر شدتش افزوده می‌شود.

طالب‌زاده با اشاره به آمادگی خود برای برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی برای فیلمسازان و علاقمندان یادآور شد: باید پیام انقلاب اسلامی را در عرصه بین‌المللی مطرح کنیم چرا که الان به جایی رسیده‌ایم که برای مخاطب خارجی باید ثابت کنیم که برخلاف تبلیغات رسانه‌های غربی، مسلمانان تروریست و خطرناک نیستند.

وی افزود: تاریخ معاصر کشور و مسایل مربوط به انقلاب اسلامی از جمله موضوعاتی است که باید جدی گرفته شوند و از طرف دیگر به سمت تولید کارها و آثار بین المللی برویم به صورتی که بتوانیم از چهره‌ها و هنرمندان بین المللی هم در این آثار استفاده کنیم.

این کارگردان توضیح داد: به طور مثال، اخیرا مستندی با موضوع اسلام‌هراسی در اسپانیا پخش شده و این در حالی است که مسلمانان چند قرن در این کشور حضور داشتند و این نشان می‌دهد که ما چیزی از اسلام و فرهنگ اهل بیت(ع) برای مخاطبان بین‌المللی ارایه نکردیم.

دبیر جشنواره «عمار» بیان کرد: در حال حاضر «عمار» فیلمسازان و فعالان نقاط مختلف کشور را شناسایی می‌کند اما باید در روند فعالیت‌های آینده و رو به جلو جشنواره، به فکر تولید آثار بین المللی هم باشیم البته این پیشتاز بودن، مطمئنا عوارضی هم خواهد داشت.

طالب‌زاده بیان کرد: امروز در فضای بین المللی دیگران نمی‌توانند آثار و موضوعاتی را که مربوط به ایران و فرهنگ اسلامی باشد، سانسور و نادیده بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تحسین فیلم سینمایی «یتیم‌خانه ایران» عنوان کرد: این فیلم، اثری است که می‌تواند در کشورهای غربی هم به خوبی دیده شود و استفاده از تیم و بازیگران خوب انگلیسی، باعث شده که یکی از کارهای خوب ابوالقاسم طالبی، باشد.

دبیر جشنواره «عمار» ادامه داد: این فیلم تنها برای مخاطب ایرانی نیست و باید در کشورهای غربی از جمله انگلیس که ما از این کشور بخاطر نقشش در قحطی بزرگ ایران طلبکار هستیم و همچنین مراکز اسلامی این کشورها که غالبا در اختیار ایران است، اکران شود.

وی در پایان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین کارشکنی سفارت انگلیس برای تهیه برنامه تلویزیونی «عصر» در لندن اظهار کرد: ما امروز باید چینش و آرایش فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در عرصه بین‌المللی عوض کنیم از جمله اینکه باید بتوانیم از خود کشورهای غربی برنامه‌هایی را برای مخاطبان داخلی و خارجی تهیه و پخش کنیم.