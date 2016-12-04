به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، حمیده ماحوزی اظهار داشت: توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی یکی از نمادهای توسعه فرهنگ عمومی محسوب می شود و نباید نقش روستائیان را در توسعه نمادهای فرهنگی نادیده گرفت.

وی افزود: باید به سمتی پیش برویم که همه روستاها دوستدار کتاب باشند. و فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را در جامعه گسترش دهیم.

ماحوزی ادامه داد: روستاهای دوستدار کتاب باید باور داشته باشند که کتاب خوانی باعث پیشرفت اجتماع و فرهنگی روستاها است چون ما همیشه روستاها را با ذهنیت سنتی و قدیمی تصور می کنیم.

آنیتا مظفری معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: تنها جایی که در روستاها می‌شود در جذب نوجوانان، جوانان و همه افراد جامعه برنامه‌های فرهنگی و هنری به فعالیت پرداخت، کتابخانه‌های عمومی است که کار کتاب‌خوانی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی روستاهای دوستدار کتاب با حضور مدیر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، نماینده بخشداری استان و دهیاری‌های شیف، احمدی، کره بند و چاهکوتاه برگزار شد.

در این جلسه دهیاری‌ها نظرات و پیشنهادات خود را دراین خصوص بیان کردند.

گفتنی است که سال گذشته روستای چهار روستایی در بین ٨٠٠ روستا رتبه چهارم را کسب کرده بود.