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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۴

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد:

هزار هکتار زمین سازمانی برای جنگل کاری در اسفندماه واگذار می شود

هزار هکتار زمین سازمانی برای جنگل کاری در اسفندماه واگذار می شود

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از واگذاری هزار هکتار از زمین های سازمانی برای جنگل کاری و ایجاد فضای سبز پیرامونی در اسفندماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی با اشاره به اینکه ایجاد ۵۰ هزار هکتار فضای سبز پیرامونی در دستور کار شهرداری تهران است،افزود: تفاهم نامه های واگذاری اراضی برای جنگل کاری با اماکن نظامی ، نهادها و ادرات دولتی به امضا رسیده است و در اسفندماه اجرایی می شود.

به گفته معاون خدمات شهری شهرداری تهران، مجموع هزار هکتار از اراضی که قرار است امسال جنگل کاری شود در سه نقطه شرق و شمال شرقی تهران واقع شده است.

یزدانی همچنین از اضافه شدن ۳۶ بوستان محلی و منطقه ای تا پایان سال به بوستان های تهران خبر داد و گفت: این بوستان ها که وسعت آنها بین ۵۰۰ متر مربع تا دو هکتار است در مناطق محروم قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: وضعیت فضای سبز شهر تهران در شرایط مناسبی است به طوری که نسبت به سال ۸۴ ، تعداد بوستان ها از  هزار و ۱۰۰ بوستان به بالغ بر دو هزار و ۴۰۰ بوستان رسیده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از خرید زمین در مناطق بافت فرسوده که سرانه فضای سبز در آنها پایین بوده است خبر داد و گفت: در مناطق ۷ ، ۹ ، ۱۰ زمین هایی خریداری شده که به زودی مراحل عملیاتی آنها برای تبدیل به بوستان آغاز می شود.

کد مطلب 3840716
نورا حسینی

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