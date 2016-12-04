جامعه امروز نیازمند بیان ویژگی های اخلاقی و رفتاری شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی در پنجمین سالگرد شهادت زائر کربلای حسینی و نخستین شهیده شجره طیبه صالحین بسیج کشور «زهرا دقیقی» که شامگاه یکشنبه در مسجد جامع فومن برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه و نقش زنان در جنگ و دفاع مقدس غیرقابل انکار است.

وی با بیان اینکه از صدر اسلام تاکنون زنان نقش مهم در جنگ ها ایفا کرده اند، افزود: جایگاه این زنان شهید به اندازه ای است که پیامبر گرامی اسلام درباره یکی از آنها می فرماید مقام این زنان از بسیاری از صحابه که در هنگام جنگ فرار کرده اند بالاتر است.

استاد حوزه و دانشگاه رشادت و فداکاری زنان در جنگ را مختص امروز ندانست وگفت: سابقه اینگونه رشادت ها از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و امروز نیز وجود دارد.

وی علت برخی گرایش های جوانان به موضوعات غیر دینی را نداشتن باور و اعتقاد محکم به دین عنوان و خاطرنشان کرد: باور قلبی محکم نسبت به دین و مذهب سبب شده که هیچ توطئه و ترفندی برای جدایی از دین بر جوان تأثیرگذار نمی شود.

حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه نبود مطالعه در زمینه دین و مهدویت از سوی جوانان یکی از عوامل گرایش های جانبی این قشر است، تصریح کرد: امروز شاهد انواع برنامه ها در فضاهای مجازی، ماهواره ها و شبکه های اینترنتی بر ضد اسلام و تشییع و تبلیغ مسیحیت، بهائیت و وهابیت هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ بار در قرآن کریم از علم نام برده شده است، افزود: دین اسلام دین سنت، کتاب و عقل و فهم است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امروز ما نسبت به شهدا وظایفی داریم، اظهار کرد: امروز باید در مراکز فرهنگی، آموزشی و دانشگاهی و جامعه از اخلاق شهدا صحبت شود.

وی ترویج و اشاعه این ویژگی از شهدا در سطح جامعه را وظیفه صداو سیما، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مراکز نشر و چاپ کتاب دانست و گفت: بیان این ویژگی ها برای جامعه به ویژه قشر جوان تأثیرگذار است.

حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه نباید با وجود ویژگی های فراوان اخلاقی و رفتاری در شهدا تنها به یک جنبه توجه شود، خاطرنشان کرد: تعبد و یاد شهدا از وظایف همگان است.

وی با اشاره به ویژگی های اخلاقی شهیدانی همانند صیاد شیرازی، مهدی زین الدین و بابایی، تأکید کرد: تواضع، نماز اول وقت، دوری از گناه از ویژگی ها همه شهدا بوده که باید با توجه به شرایط امروز دنیا به آنها توجه ویژه شود.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه به رغم وجود شهدای بسیار در هر استان و شهری نمی توانیم منکر وجود معضلات اجتماعی و فرهنگی شویم، تصریح کرد: باید به این موضوع توجه شود که چرا از هر چهار ازدواج جوانان ما در یکی از شهرهای کشور یک طلاق ثبت می شود.

به گفته وی امروز مسئولان باید به دنبال علت بروز و ظهور این مشکلات در جامعه اسلامی بوده و با استفاده از راهکارهای مناسب در صدد رفع آنها برآیند.

حجت الاسلام رفیعی در ادامه با اشاره به اینکه رعایت برخی از نکات سبب محشور شدن انسان ها با شهدا می شود، افزود: کنترل خشم، کنترل شهوت، قرائت فراوان سوره قدر، شناخت خدا و حقوق خدا، پیامبر و ائمه اطهار (ع) و به خصوص با محبت پیامبر و آل او از دنیا رفتن از عوامل محشور شدن با شهدا براساس روایات است.