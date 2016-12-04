ایران و اسد باید از سوریه خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جِی تی اِی، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اندیشکده «بروکینگز» در اظهاراتی اعلام کرد که هر نتیجه ای در سوریه باید مستلزم سقوط «بشار اسد» از قدرت و خروج ایرانی ها از این کشور باشد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادامه داد: دو پیش شرط برای ایجاد هرگونه توافق درباره سوریه حیاتی است؛ اسد از سوریه خارج شود، ایرانی‌ها نیز از سوریه بیرون بروند.

وی در ادامه مدعی شد: رسیدن به توافق در سوریه بدون مشارکت مستحکم آمریکا غیر ممکن است.

«آویگدور لیبرمن» افزود: اگر واقعاً می خواهید تروریسم را کنترل کنید، این کار باید از خاورمیانه آغاز شود.