  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۴۵

آویگدور لیبرمن:

ایران و اسد باید از سوریه خارج شوند

ایران و اسد باید از سوریه خارج شوند

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی مداخله جویانه کناره گیری «بشار اسد» از قدرت و خروج ایران از سوریه را به عنوان پیش شرط های مهم حل بحران در این کشور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جِی تی اِی، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اندیشکده «بروکینگز» در اظهاراتی اعلام کرد که هر نتیجه ای در سوریه باید مستلزم سقوط «بشار اسد» از قدرت و خروج ایرانی ها از این کشور باشد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادامه داد: دو پیش شرط برای ایجاد هرگونه توافق درباره سوریه حیاتی است؛ اسد از سوریه خارج شود، ایرانی‌ها نیز از سوریه بیرون بروند.

وی در ادامه مدعی شد: رسیدن به توافق در سوریه بدون مشارکت مستحکم آمریکا غیر ممکن است.

«آویگدور لیبرمن» افزود: اگر واقعاً می خواهید تروریسم را کنترل کنید، این کار باید از خاورمیانه آغاز شود.

کد مطلب 3840916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها