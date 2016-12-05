نکوداشت ۱۰ عکاس برگزار می شود/ تور تهرانگردی در منطقه ۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ۱۵ آذرماه نشست خبری پنجمین برنامه «۱۰ روز با عکاسان» با حضور مسعود زنده روح کرمانی رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، سید عباس میرهاشمی دبیر همایش و مجید ناگهی دبیر بخش ویژه همایش در محل خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در این نشست که دست اندرکاران همایش به تشریح برنامه های اصلی و جنبی این رویداد که تا ۱۰ دی ماه ادامه دارد پرداختند، خانه هنرمندان ایران به عنوان محل اصلی برپایی همایش معرفی شد که طی ۱۰ روز تمام گالری های این مکان فرهنگی به برپایی برنامه های مختلف این همایش اختصاص خواهد داشت.

مسعود زنده روح کرمانی در ابتدای نشست درباره این رویداد گفت: انجمن عکاسان ایران از ابتدای تاسیس تلاش داشته است که با نیروهای فعال و متخصص در زمینه عکاسی و خصوصا کسانی که در زمینه عکاسی معاصر کار کنند همکاری داشته باشد و به دنبال اهداف ۱۲ گانه ای است که در اساسنامه انجمن آمده است. انجمن به دنبال نشان دادن عکاسی در فضای جامعه و استفاده از مشارکت سایر انجمن ها برای راهبردهای تخصصی در زمینه عکاسی است.

وی ادامه داد: مفتخریم که در دومین دوره هیات مدیره انجمن عکاسان ایران پنجمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» را برگزار می کنیم. نگاه ما این است که خلاءهای موجود در فضاهای عکاسی را پیدا کنیم و برای تبادل نظر کارگاه های تخصصی را داشته باشیم. امیدواریم با رشد و گسترش این برنامه در استان‌های دیگر بتوانیم همایش ها را برپا کنیم. هر چند در طول این ۵ سال همیشه از عکاسان جوان سایر شهرستان‌ها استفاده کرده ایم.

زنده روح کرمانی با اشاره به اینکه بر اساس تجربه ای که سید عباس میرهاشمی مدیر عامل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس داشته است از او خواسته این این رویداد را دبیری کند، گفت: آقای میرهاشمی با تیمی فعال قدم های پیش برنده ای را برداشت که در طول همایش مشاهده خواهید کرد.

سید عباس میرهاشمی نیز در بخش بعدی نشست بیان کرد: همایش «۱۰ روز با عکاسان» با شعار فرهنگ، جامعه و عکاسی کار خود را آغاز و طی این سال‌ها گسترش پیدا کرد تا امروز که بعد از مشورت های بسیار به شعار «عکاسی امروز فرصت های جدید» رسیدیم. بر همین اساس است که از همکاری تمام انجمن ها بهره گرفته ایم، کارها میان انجمن ها تقسیم و مقرر شد زمان برگزاری این رویداد که معمولا در دی ماه و زمان امتحانات دانشجوایان بود تغییر کند و یک ماه جلوتر برگزار شود.

به گفته وی، در این رویداد انجمن عکاسان ایران(ملی)، انجمن عکاسان تبلیغاتی صنعتی تهران، انجمن عکاسان میراث فرهنگی، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، انجمن عکاسان سینمای ایران، انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران، انجمن عکاسان نگاه و خانه عکاسان حوزه هنری مشارکت دارند و بخش اصلی ۱۹ تا ۲۸ آذرماه برپا می شود و بخش جنبی تا ۱۰ دی ماه ادامه پیدا می کند.

برنامه بخش اصلی «۱۰ روز با عکاسان»

میرهاشمی درباره بخش اصلی این رویداد که در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، گفت: بیش از ۲۵۰ اثر از عکاسان عضو انجمن ها و عکاسان آزاد در این مدت نمایش داده می شود. در سالن شهناز صبح و عصر برنامه های علمی، کارگاه ها در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود. در گالری «مریم» منتخبی از آثار دانشجویان دانشگاه خبر ۲۱ تا ۲۸ آذر به نمایش در می آید و نمایشگاهی از آثار عکاسان استان مرکزی ۲۲ تا ۳۰ آذر در گالری های فرهنگستان ارسباران برپا خواهد شد. ۲۲ آذر تا سوم دی ماه نیز نکوداشت ۱۰ عکاس موثر در موزه امام علی(ع) برپا می شود و آثارشان به نمایش در می آید.

به گفته وی، آثار انجمن عکاسان ایران در گالری زمستان، آثار انجمن صنعتی و تبلیغاتی در گالری تابستان، آثار انجمن میراث فرهنگی در نگارخانه پاییز، آثار انجمن انقلاب و دفاع مقدس در گالری ممیز، آثار عکاسان تئاتر در نگارخانه نامی و آثار عکاسان سینمای ایران در گالری بهار در معرض دید قرار خواهد گرفت.

دبیر همایش «۱۰ روز با عکاسان» از برپایی تور عکاسی در قلب تهران طی چهار روز برای عکاسی از زندگی شهری و حضور مذهب در منطقه ۱۲ به عنوان قلب شهر تهران خبر داد و ادامه داد: ۲۶ آذر تا ۱۰ دی ماه آثاری از گذشته ها و منتخبی از آرشیو افشین شاهرودی از دوره قاجار که شامل دوربین های عکاسی و عکس های قدیمی می شود در موزه عکسخانه شهر به نمایش در می آید.

مجید ناگهی نیز در بخش دیگری از این نشست به بیان برنامه های بخش ویژه پرداخت و گفت: از سال گذشته بخش نگاه شخصی را به این رویداد اضافه کردیم. امسال این بخش را گسترش دادیم که در همین راستا در ۸ روز ۲۴ عکاس در یک ساعت مشخص مجموعه آثار خود و نگاه شخصی خود را در سالنی در خانه هنرمندان ایران ارائه می دهند. در این بخش عکاسانی از مشهد، بندرعباس، تبریز و... حضور دارند.

وی ادامه داد: امسال به شکل کامل همه بخش های مختلف همایش ضبط می شود و به شکل گسترده در اختیار مخاطبانی که نتوانستند در این رویداد حضور پیدا کنند قرار می گیرد. در واقع استفاده زا مدیای تصویر در فضای مجازی گسترش بیشتری پیدا کرده که به همین منظور از ووله های تصویری هم در این فضا استفاده خواهیم کرد. ضمن اینکه از عکاس ها خوسته ایم فیلمی از خودشان تهیه کنند و به ما برسانند که به نوعی معرفی آن عکاس باشد.

میرهاشمی در بخش دیگری از نشست از حامیان جشنواره از جمله خانه هنرمندان ایران، شهرداری منطقه ۱۲ تهران و سازمان زیباسازی شهرداری تهران تشکر کرد.

در پایان مراسم مجید ناگهی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره شعار جشنواره که بسیار در دسترس است، بیان کرد: شاید یکی از دلایلی که این شعار انتخاب شد همین توجه دادن به چیزی است که به راحتی در اختیار همگان است. امروز فرصت عکاسی برای همگان مهیاست ولی توجه به این فرصت‌ها و حوزه نفوذ و چرایی و چگونگی آن بسیار مهم است. مشخص شدن ابعاد و چهارچوب های این فرصت های جدید از هدف‌های این همایش است.