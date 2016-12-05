رسانه ها به اعتماد سازی مردم به ترویج فرهنگ وقف کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معصومی فر روز دوشنبه در همایش وقف و رسانه در سینما بهمن قزوین گفت: وقف به عنوان یک سنت حسنه و باقیات صالحات می تواند در بدنه جامعه جاری و ساری باشد و مردم ازخدمات آن برخوردار شوند.

وی بیان کرد: وقف می تواند بسیاری از نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را برطرف کرده و در حل مشکلات نیازمندان هم تاثیرگذار باشد اما شناسایی نیازها و کمبودها از ضروریات است که باید به آن توجه شود.

مدیرکل صدا وسیمای مرکز قزوین اظهارداشت: یکی از آسیب های این حوزه این است که اعتماد مردم در برخی مواقع به دلیل عمل نشدن نیت واقف وتغییر رویکرد درحوزه ای کم رنگ می شود که باید متولیان و سیاست گذاران با اصلاح آسیب های گذشته این اعتماد را تقویت کنند.

معصومی فر اضافه کرد: گامهای خوبی در گذشته برداشته شده اما تا نقطه ایده آل فاصله داریم و رسانه ها می توانند با بیان نمونه ها و مصادیق موفق و اعلام هزینه کرد درست درآمد موقوفات در نیت واقفان به گرایش و تشویق مردم در این سنت حسنه نقش آفرینی کنند.

وی یادآورشد: وقف اگر درست هدایت شود قادر است مشکلات معیشتی، مسکن، اشتغال و نیازهای فرهنگی افراد را تامین کند اما باید رسانه ها تناسب موجود وقف با نیازها را بخوبی تبیین کنند تا واقفان توجیه شوند و ثروت خود را در زمینه هایی که نیاز روز است اهداء و وقف کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین اضافه کرد: در عصر کنونی با وجود تکنولوژی روز و گسترش ماهواره وشبکه های اجتماعی ما نیز باید از این روشها برای فرهنگ سازی استفاده کنیم و ساخت یک سریال یا تله فیلم می تواند نقش بسیار مهمی در گسترش فرهنگ وقف در جامعه داشته باشد.

وی گفت: ساخت یک مستند جذاب و تاثیرگذار میتواند نقش اساسی در گرایش خیرین به این سنت حسنه داشته باشد و به نظر می رسد هزینه کرد در این بخش به نوعی سرمایه گذاری است.

معصومی فر با اشاره به نقش رسانه ملی در فرهنگ سازی اظهارداشت: هرچند همه گروهها از صدا وسیما انتظار دارند اما امکانات و هزینه های این سازمان محدود است ولی با مشارکت نهادها برای ساخت برنامه های تاثیر گذار آمادگی کامل داریم.

وی با تقدیر از برگزاری همایش وقف و رسانه گفت: هرچند باید گلایه کرد که خود رسانه ها برای حضور در مراسم امروز استقبال چندانی نکردند که نشان می دهد حوزه وقف همچنان مظلوم است اما باید از این حرکت که آغاز یک راه طولانی و تعیین کننده است حمایت شود تا با تقویت ارتباط رسانه ها با حوزه وقف به فرهنگ سازی کمک شود.

در این مراسم از ۱۵ اثر برتر در بخش های مستند، خبر، گزارش، یادداشت، گفتگو از میان ۱۲۳ اثر ارسالی تجلیل شد.