به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از شکست ۲ بر یک عصر جمعه تیمش برابر تراکتورسازی به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: پررنگ ترین بازیکن زمین خالد شفیعی مدافع تراکتورسازی بود. برنامه ریزی کرده بودیم که فشار زیادی را روی حریف بگذاریم اما روی گل دوم بازیکنانم محو بازی بودند و یار حریف را نگرفتند.

منصوریان در مورد دریافت دوگل از سوی تیمش در حالی که یک بر صفر پیش بودند گفت: ما روی یک ضربه ایستگاهی و یک اوت دستی به حریف گل دادیم. البته این نوع گل زدن هم یک تاکتیک است. می دانستیم که حریف با اوت دستی به گل می رسد و از قبل هم این مورد را به بازیکنان گفته بودیم.

وی با انتقاد از رفتارهای متناقض داوران در برخی صحنه ها گفت: داور در دو صحنه باید برای ما پنالتی می گرفت. نمی دانم اما شاید با شش داوری شدن مسئولیت ها هم تقسیم بر شش می شود. نمی خواهم بگویم داور مقصر شکست ما بود اما آوانتاژهایی که می داد به ضرر ما بود چرا که باید بازی را متوقف می کرد و به بازیکن حریف اخطا می داد که این به نفع ما می شد. جدا از اشتباهات داوری عملکرد خط دفاعی ما هم جالب نبود و شرایط را به خودمان سخت کردیم.

منصوریان در واکنش به پرسش خبرنگاری که عنوان کرد با توجه به اینکه شما در نیمه دوم گل خوردید آیا کادر فنی استقلال نیاز به تقویت دارد گفت: سوال خوبی نیست و گل خوردن ما در نیمه دوم ربطی به تقویت کادر فنی ندارد و این پرسش منطقی نیست.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه گل دوم تراکتورسازی آفساید نبود گفت: بی نظمی خط دفاعی ما باعث شد که حریف به گل برسد. ما در رختکن ایستادیم و فیلم بازی را دیدیم که بازیکنان حریف در موقعیت آفساید قرار نداشتند.

منصوریان در مورد نقطه استقلال گفت: این را باید در تمرینات بررسی کنیم. استقلال این قدرت را دارد که به هر حریفی گل بزند. ما فقط در دربی گل نزدیم. لازم است که ما با بدبین ترین حالت در زمین باشیم و فکر نکنیم گل جلو هستیم. ما همه روی گل خوردن مقصر هستیم. خط دفاعی هم همانقدر مقصر است که همه بازیکنان مقصر هستند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: ما به لحاظ فیزیکی و روحی و روانی برای این بازی آماده بودیم. دوگلی که خوردیم ربطی به مسائل حاشیه ای روزهای اخیر نداشت. با این حال باید این مسائل از فوتبال ما دور شود. حاشیه هایی هم که در روزهای اخیر بوجود آمده بود تاثیری در نتیجه این دیدار نداشت.

وی در مورد دلایل تعویض جابر انصاری گفت: تراکتورسازی تیمی است که ما باید به گل دوم برابر آن می رسیدیم. نمی خواهم به داوری اعتراض کنم ولی ایشان در چند صحنه آوانتاژهایی دادند که نباید این کار را انجام می دادند چرا که روند بازی ما تغییر می کرد. تراکتورسازی وقتی به گل دوم رسید ما کناره های خط این تیم را نشانه گرفتیم. من همچنان روی ضربه ایستگاهی امید ابراهیمی و برخورد توپ با دست مدافع حریف حرف دارم. اگر صحنه ای که در قم برای ما پنالتی گرفتند درست بود این صحنه هم پنالتی بود. اگر این نبود پس آن هم نباید پنالتی می گرفتند.