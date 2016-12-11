«خواهران تاریک» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «خواهران تاریک» نوشته مهدی رجبی، توسط نشر افق منتشر شده است. این کتاب صد و هفتاد و پنجمین عنوان از مجموعه «رمان نوجوان» است که این ناشر چاپ می‌کند.

مهدی رجبی، پیش از این، رمان «کنسرو غول» را منتشر کرده بود. رمانی که نام آن در سال ۲۰۱۵ در فهرست کتابخانه مونیخ (کلاغ سفید) آمد. رجبی در سال ۱۳۸۹ برنده جایزه کتاب برگزیده کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و در سال ۱۳۹۴ برنده جایزه ادبی سپیدار شده است.

داستان رمان «خواهران تاریک»، درباره یک پسر نوجوان و مشکلات او در دوران بلوغ است و نویسنده در خلال داستان، از بحران‌های روحی این شخصیت در این دوره، ترس‌ها و اضطراب‌های عینی و ذهنی ناشی از تغییرات ناگهانی جسم و روح، اختالات رفتاری در برخورد با والدین، بحران هویت، تغییرات جسمی و دردهای بلوغ گفته است.

این رمان از ۳ بخش یا «پاره» تشکیل شده است که به ترتیب عبارت اند از پاره اول: سودوکوی قاتل، پاره دوم: در میان اشباح و پاره آخر: خواهران تاریک.

این کتاب که یک رمان روانکاوانه برای مخاطبان نوجوان است به همت نشر افق به چاپ دوم رسیده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.