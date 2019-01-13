به گزارش خبرنگار مهر، رمان «گمشدگان ژاپنی» نوشته اریک فَی به‌تازگی با ترجمه محمود گودرزی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب، صد و بیست و نهمین عنوان رمان مجموعه «ادبیات امروز» است که این ناشر چاپ می‌کند. نسخه اصلی این رمان در سال ۲۰۱۶ چاپ شده و ترجمه‌اش به فارسی از زبان فرانسوی انجام شده است.

اریک فَی روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی متولد سال ۱۹۶۳ است. رمان «گمشدگان ژاپنی» او درباره مردی به نام نائوکو است که قربانی یک پروژه آدم‌ربایی می‌شود.

رمان پیش رو روایت‌های موازی و ضرباهنگی نسبتا مناسب دارد و داستانش درباره سرنوشت آدم‌هایی است که در شرق آسیا زندگی می‌کنند و در دهه ۱۹۸۰ قربانی سیاسی یک رژیم منزوی و مخوف می‌شوند. به این ترتیب مخاطب این کتاب با آدم‌ربایی‌هایی روبرو می‌شود که با اهداف سیاسی انجام شدند.

نائوکو بعد از ظهر یک روز هنگام عبور از خیابانی، از کنار اتومبیل سفید پارک‌شده‌ای عبور می‌کند و متوجه دو مردی که درون آن نشسته‌اند، نمی‌شود. یکی از آن‌ها شیشه ماشین را پایین داده و نائوکو را صدا می‌زند اما دیگری بی‌صدا از پشت سر به او نزدیک می‌شود و ...

رمان «گمشدگان ژاپنی» سه بخش اصلی دارد که هر بخش به فصول مختلف تقسیم می‌شود.

در قسمتی از این رمان می‌خوانیم:

از سال ۱۹۶۶ این اولین جریان هوای تازه‌ در فضای محبوسی است که استنشاق می‌کنم. دستگاه رادیویی با موج کوتاه و یک ماشین‌تحریر در منزل ما می‌گذارند، بعد شخصی هر دو روز یک بار می‌آید و گزارش‌های مرا می‌برد... به‌رغم مشکلات نوشتاری‌ام به زبان کره‌ای، این کار را به بهترین شکلی که می‌توانم انجام می‌دهم. نه‌فقط از منابع اطلاعاتی خارج درباره جهان و کره بهره می‌برم، بلکه این ترجمه‌ها به کسانی که مانع از رفتن ما هستند می‌گویند: زندگی واقعی همین است، نه آن‌طوری که رژیم شما آن را جلوه می‌دهد.

دستگاه حجیم رادیو به من و ستسوکو میل به زندگی می‌بخشد و روزهامان را با برنامه‌های خبری باارزشی پر می‌کند. در ضمن، آهنگ‌هایی می‌شنویم که سال‌های آزگار نشنیده بودیم. آهنگ‌های جاز و پاپ؛ آوازهایی که به هیچ عنوان رزمی نیستند. این‌طور که می‌گویم احمقانه به نظر می‌رسد، ولی این رادیو برای ما دلیلی است که باقی دنیا هنوز هم وجود دارد. به‌دقت اخبار کانال دولتی کره جنوبی را دنبال می‌کنیم و ستسوکو به این دلیل که شب‌ها بی‌دردسر کانال‌های ژاپنی را می‌گیریم، جدیت بیشتری به خرج می‌دهد. خیلی خوب روزی را به یاد می‌آورم که برای نخستین بار برنامه‌های صدای آمریکا را برای بچه‌ها پخش می‌کنم، البته این‌بار به زبان کره‌ای. به آن‌ها می‌گویم: دنیایی که می‌شناسید دنیای واقعی نیست. کره‌ای که در آن به دنیا آمده‌اید شکافی است که زمان در آن افتاده و گرفتار شده. سوک-چون حرفم را باور می‌کند، گو اینکه بارِ معنایی کلامم را به‌تمامی نمی‌فهمد، اما اون-اوک شک دارد که حق با من باشد. اعتراض می‌کند و کوتاه هم نمی‌آید: دنیا همین جایی است که من هستم و جای دیگری نیست. طوری با من مخالفت می‌کند که می‌ترسم تمام این حرف‌ها را به معملش بزند، معلمی که هر روز صبح بی‌بروبرگرد از شاگردان درباره گفت‌وگوهای والدینشان سوال می‌کند.

این کتاب با ۲۱۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.