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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴

مقامات دو کشور توافق کردند؛

صادرات طیور به عراق فقط توسط کشتارگاه‌های معتبر

صادرات طیور به عراق فقط توسط کشتارگاه‌های معتبر

صادرات گوشت طیور به عراق از این پس صرفاً توسط کشتارگاه‌های مجهز صورت می‌گیرد و فقط شرکت‌های معتبر اجازه صادرات به این کشور را خواهند داشت.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی کشورمان  در سفر به عراق با صلاح فاضل عباس، رئیس دامپزشکی این کشور  دیدار  کرد.

در این دیدار دو طرف درباره  مشکلات موجود بر سر راه صادرات فرآورده‌های دامی به عراق و برخی از مسائل قرنطینه‌ای مذاکره کردند؛ ضمن اینکه روش‌های ثبت دارو، واکسن و چگونگی صادرات داروهای دامپزشکی تولید ایران به عراق نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا رئیس دامپزشکی کشور عراق اعلام کرد: کارخانجات تولید کننده داروهای دامپزشکی ایران، می‌توانند اقدام به ثبت دارو و فرآورده‌های بیولوژیک خود در دامپزشکی عراق کرده و سپس صادرات به این کشور را آغاز کنند.

همچنین مقرر شد که هیاتی از اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان داروهای دامپزشکی به همراهی نمایندگان برخی از کارخانجات معتبر تولید دارو در ایران به بغداد سفر کرده و از نزدیک با مقامات دامپزشکی عراق ملاقات و نمایشگاهی از تولیدات داروهای دامی خود را در این کشور برپا کنند.

براساس این گزارش، مشکلات پیش آمده در زمینه صادرات گوشت مرغ، تخم مرغ و فرآورده‌های طیور به کشور عراق، موضوع دیگر مورد مذاکره بود و در این زمینه مقرر شد، گوشت طیور صادراتی به عراق صرفاً از کشتارگاه‌های مجهز صورت گیرد و صرفاً شرکت‌های معتبر اجازه حضور در این صادرات را داشته باشند.

ضمن اینکه قرار شد که برای رفع موانع قرنطینه‌ای، جلسات منظم بین هیئت‌های کارشناسی قرنطینه دو کشور در مرزها تشکیل  و بهترین راه برای رفع مشکلات احتمالی انتخاب شود.

کد مطلب 3847009

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