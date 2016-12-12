گسترش پروتزهای دندانی دیجیتال در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی صدفی افزود: پروتز می تواند شامل جایگزینی تمام بافت های از دست رفته در صورت، دهان و دندان های از دست رفته باشد که این جایگزینی به صورت ثابت یا متحرک است و روی بافت، روی ایمپلنت و یا روی دندان قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: در حوادثی که در اثر تصادفات جاده ای رخ می دهد و باعث از دست رفتن استخوان های صورت و فک بیمار می شود، از پروتزهای متحرک استفاده می شود. این پروتزها از جنس های مختلف هستند و می توانند روی ایمپلنت قرار داده شوند تا کارآیی بالایی داشته باشند.

صدفی ادامه داد : امروزه حتی با کمک فناوری های دیجیتال می توانیم آنها را روی کامپیوتر بازسازی کنیم و از مواد جدیدتر برای ساخت این پروتزها استفاده کنیم. حتی می توانیم این پروتزها را روی ایمپلنت ها سوار کنیم تا بیماران حس طبیعی تری نسبت به این پروتزها در مقایسه با پروتزهای قدیمی داشته باشند.

دبیر علمی بخش پروتزهای دندانی کنگره یازدهم انجمن دندانپزشکان عمومی گفت: یک قسمت از پروسه ساخت پروتز، بخش لابراتواری و فنی است و بخش دیگر نیز با استفاده از کدکم ها که پرینترهای سه بعدی هستند، انجام می شود.

صدفی با بیان اینکه به طور کلی فعالیت های حوزه دندانپزشکی به سمت کامپیوتری و دیجیتالی شدن در حرکت است، افزود در ایران نیز ساخت پروتزها درحال کامپیوتری شدن است و حتی لابراتوارها و مطب هایی داریم که مجهز به کدکم هستند و مواد لازم را می آورند و خودشان پروتزها را می سازند.

وی گفت: در حوزه قالب گیری نیز در بسیاری از مراکز دندانپزشکی قالب گیری ها به صورت دیجیتال و با اسکنرهای داخل دهانی انجام می شود و حتی با طراحی های دیجیتالی پایان کار درمان را به بیمار نشان می دهند.

صدفی اظهار داشت: از آنجا که بحث سازه دندانپزشکی مربوط به پروتز است، دیجیتال مانند یک کار مهندسی در تمام عرصه های این سازه ها وارد شده است و در کشور ما نیز جایگاه خود را یافته و روز به روز در حال گسترش است.

یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از ۲۱ تا ۲۴ دی ماه ۹۵ در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.