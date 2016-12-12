حجت الاسلام ابوالفضل صادقی خواه در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: گفتمان های دینی به صورت خودکار فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش می دهد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۱۴۰ گفتمان دینی در مدارس خراسان جنوبی برگزار می شود، افزود: این گفتمان ها با هدف بصیرت افزایی نخبگان برگزار می شود.

حجت الاسلام صادقی خواه زمینه سازی به ایجاد کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه ها و حوزه ها، افزایش اطلاعات و معلومات نسل جوان و ترویج فرهنگ دینی و معنوی را دیگر اهداف برگزاری این گفتمان ها دانست.

وی ادامه داد: انسانی می تواند در این گفتمان های دینی، اندیشه برتر و بهتر را بشناسد که در مورد موضوعات مختلف حداقل مطالعه را داشته باشد.

حجت الاسلام صادقی خواه بیان کرد: گفتمان های دینی یک گفت و گوی دو طرفه است که در نهایت خونسردی و برای اقناع و به نتیجه رسیدن انجام می شود.

دبیر گفتمان های دینی خراسان جنوبی ادامه داد: در این گفتمان ها صفات خوب و آسیب های یک اندیشه و فکر مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان بهترین فرهنگ و اندیشه را برای پیشرفت یک جامعه انتخاب کرد.

وی ارائه الگوهای مناسب در جهت چالش های پیش روی جوانان را یکی از مزیت های این گفتمان ها دانست و افزود: همچنین راهکارهای موثر و مناسب در پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی، فرهنگی و اجتماعی در این گفتمان ها ارائه می شود.