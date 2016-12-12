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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶

معمای شاه سریالی با گاف زیاد و مخاطب کم؛

هر شب گاف‌های شاه را تماشا کنید

هر شب گاف‌های شاه را تماشا کنید

سریال«معمای شاه» علی رغم هزینه گزافی که برای آن صرف شده است نه تنها نظر مخاطب را جلب نکرده که سرشار از گاف هایی است که غیر قابل چشم پوشی است.گزارش زیر تنها بخشی از این اشتباهات بی شمار است.

مجله مهر:سریال «الف ویژه»این یکی از تأثیرگذارترین صفت‌هایی است که می‌شود آن را به پیشوند و پسوند کارهای نمایشی ضمیمه کرد. خاصیت صفت الف ویژه این است که سازندگان آثار نمایشی به واسطه آن می‌توانند از مدیران و مخاطبان پول و وقت طلب کنند و در عوض بقیه را به امید تماشای یک اثر فاخر چشم انتظار بگذارند اما در ساخت این سریال‌های الف ویژه ما با اثرهایی رو به رو می‌شویم که  مخاطب به جای تماشای هفتگی آن و تأثیرپذیری از اثر ترجیح می‌دهد که ضعف و کاستی‌های کار را دستمایه شوخی و طنز در فضای مجازی قرار دهد.«معمای شاه» یکی از همین سریال‌های الف ویژه است که ساخت و پخش آن با جنجال‌ها و حواشی زیادی همراه بود و انتقادها تند و تیزی را چه از سمت از مردم و چه از سمت منتقدان به دنبال داشت تا جایی که حتی تکرارهای چندباره قسمت‌های سریال در طول هفته و از شبکه‌های مختلف هم نتوانست تماشاچی ازدست‌رفته این کار را پای رسانه ملی بنشاند؛ کاری که به عقیده مخاطبان خاص و عام سرشار از ایرادها و گاف های فاحشی است که نه مخاطب نسل جوان و نه مخاطب نسل قدیم را نتواسته راضی نگه دارد.

استفاده از شعر شاعری که هنوز به دنیا نیامده

این یکی از اولین گاف های قابل توجهی بود که بعد از پخش قسمت دوم سریال حسابی بین مخاطبان سر و صدا به پا کرد و مدت‌ها بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. ماجرای این اشتباه گل درشت هم اینجا بود که ما در یکی از صحنه‌های این سریال«سعید نیکپور» بازیگر نقش «دکتر وزیری» را می‌بینیم که در حال خوشنویسی روی کاغذی است که روی آن با خط خوانا این بیت شعر را می‌نویسد « یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد» این در حالی است که شاعر این شعر یعنی «دکتر محمود اکرامی» از شاعران معاصر قبل از انقلاب است که اتفاقاً این شعر را در سال‌های اخیر سروده.

«روح‌الله خالقی» ۳۵ ساله در کالبد مردی ۶۰ ساله

اما در کنار نگاه‌های جانبدارانه در روایت داستان « معمای شاه» ، یکی از اصلی‌ترین ایرادهایی که می‌شود به این سریال الف ویژه گرفت خطاهای تاریخی آن است. یکی از همین خطاهای تاریخی مربوط می‌شود به شخصیت «روح‌الله خالقی» که ما در جریان سریال این هنرمند را در قالب یک پیرمرد ۶۰تا ۷۰ ساله می‌بینیم  این در حالی است که طبق اسناد تاریخی مرحوم«روح‌الله خالقی» در سال ۱۳۲۰ نهایتاً ۳۵ سال سن داشته است.

خواندن شعر «ای ایران» در سالی که بنان تنها ۱۰سال داشت

بعد از گاف مربوط به محروم«روح‌الله خالقی» یکی دیگر از اشتباهات فاحش در پخش سریال مربوط به اجرای شعر«ای ایران» با صدای استاد بنان بود.این در حالی است که در سریال ما اجرای شعر ای ایران را در جریان سال‌های ۱۳۱۰می‌بینیم؛ یعنی درست در ایامی که استاد بنان در عالم واقع باید چیزی حدود ۱۰ سال سن داشته باشد و شاید جالب باشد که بدانیدکه استاد بنان شعر ای ایران را در سال‌های ۱۳۲۰به اجرا درآورده است.

استفاده زودهنگام از شخصیت «پری بلنده» در روایت تاریخی

پری بلنده در تاریخ یکی از شخصیت‌هایی است که در جریان کودتای ۲۸ مرداد مثل«شعبان بی‌مخ» در سرنگونی دولت مصدق یکی از مهره‌های بسیار تأثیرگذار محسوب می‌شده است. اما یکی از نکات جالب توجه در این سریال نشان دادن شخصیت«پری بلنده» است تا جایی که ما این شخصیت را در جریان  اتفاقات و درگیری‌های سال ۱۳۲۰ می‌بینیم این در حالی است که در آن سال‌های خبری از این شخصیت در تاریخ نبوده است و نقش این شخصیت را باید در کودتای سال ۱۳۳۲ پیدا کنیم نه سال ۱۳۲۰

غلط املایی در نامه دکتر مصدق

در بخشی از تاریخ «حسن سالمی» که نوه «آیت‌الله کاشانی» است نامه‌ای را به دکتر مصدق می‌رساند و مصدق بعد از آن پاسخی بسیار معروف و دو خطی را به نامه می‌دهد و در اصل نامه می‌نویسد:« مرقومه حضرت آقا به وسیله آقا حسن آقای سالمی زیارت شد. اینجانب مستظهر به پشتیبانی ملت هستم والسّلام» اما ما در نمایش این بخش در سریال معمای شاه تصویر دستان و دست خط مصدق را می بینیم که جواب نامه را می‌نویسد؛ اما در کمال تعجب به جای کلمه «مستظهر» از غلط رایج«مستحضر» استفاده می‌کند.

غلام یعنی؛ جوان

یکی از ایرادهای عجیب و غریب در این سریال مربوط می‌شود به یکی از بخش‌های که شهید نواب صفوی می‌گوید:« سرنوشتم باید شبیه غلامی باشد که پادشاه می‌خواست او را بکشد و نمی‌شد تا اینکه غلام گفت باید من را به‌گونه‌ای بکشند که همه بگویند به خدای غلام ایمان آوردیم آمنا برب الغلام» که این بخش برمی‌گردد به ماجرای «اصحاب اخدود» که در سوره بروج به قسمتی از آن نیز اشاره شده است. اما سوال بزرگ اینجاست که در سریالی با این عظمت و  صرف این همه هزینه برای ساختش کسی وجود نداشته که با اندکی تسلط به زبان عربی به جای ترجمه تحت اللفظی عبارت،کلمه«غلام» را به درستی ترجمه کند؟! چون غلام در این جمله یعنی؛ جوان!

اعتراض زودهنگام به «امینی» در سال هایی که نبود

اما گاف های تاریخی این سریال فقط به همین موضوع ختم نمی‌شود چون فارغ از اشتباه تاریخی حضور پری بنده در سال ۱۳۲۰ به جای سال ۱۳۳۲ ما در این سریال اتفاق جالب‌تر دیگری هم می‌بینیم و آن این است که در بخش‌هایی از این سریال می‌توانیم پری بلنده را در سال ۱۳۲۰ ببینیم که در آشوب‌های خیابانی شعارهایی علیه امینی می‌دهد این در حالی است که در آن زمانی امینی هیچ سمتی نداشته است و اصلاً معلوم نیست که چرا باید نوک پیکان آن توسط پری بلنده در سال ۱۳۲۰ به سمت او باشد.

حضور شاه در کاخی که در دهه۴۰وجود خارجی نداشت

در کنار همه اتفاقات در متن سریال  اشتباهات تاریخی این عدم توجه و ناشی گری را در لوکیشن و طراحی صحنه کار را هم دید تا جایی که شاید بشود از استفاده از وسایل کوچک و بزرگ که متعلق به آن دوره نیستند چشم پوشی کرد اما یکی از گاف های غیر قابل اغماض در این ماجرا استفاده از لوکیشن کاخ نیاوران است تا جایی که ما در سال‌هایی ۴۴ و ۴۵ شاه را در ساختمان این کاخ می‌بینیم این در صورتی است که سال ساخت کاخ نیاوران به سال ۱۳۵۲ برمی‌گردد و در سال‌های ۴۴ و ۴۵ اصلاً وجود خارجی نداشته است.

 نیمرو در ماهیتابه تفلون

این یکی از گاف های فاحشی است که حتی کسانی که شاید به ریزه‌کاری‌های تاریخی آشنا نباشند هم نسبت به آن واکنش نشان دادند و در شبکه‌های اجتماعی آن را دستمایه شوخی‌های مجازی خودشان کردند. در یکی از صحنه‌ها دکتر وزیری و پسرش را می‌بینیم که در حال گفتگو کردن با یکدیگر هستند و حرف‌هایشان تا جایی ادامه پیدا می‌کند که صبحانه را پدر و پسری می‌خورند اما حواسشان نیست که نباید نیمرو دو نفره شان در ماهیتابه تفلون میل کنند. چون هنوز در آن زمان ماهیتابه تفلونی وجود نداشته است.

استفاده از پارچ و لیوان امپراتور

در کنار ماهیتابه تفلون، استفاده از شعری که شاعرش در آن زمان اصلاً به دنیا نیامده یا کاخ نیاورانی که هنوز در دهه ۴۰ ساخته نشده است استفاده از این مدل پارچ و لیوان مدل امپراتور را هم اضافه کنید؛ طرح و مدلی که در آن زمان اصلاً وجود خارجی نداشته است.

استفاده از ادبیات رسمی در جملات عامیانه

چیزی که شاید بیش از پیش باعث بشود که گاف ها و کم و کاستی‌های این سریال بیش از پیش به چشم مخاطب بیاید این است که سازندگان سریال« معمای شاه» روایتگر برهه‌ای از تاریخ هستند که بسیاری از افراد حاضر در آن عصر، هنوز هم هستند و این برهه از تاریخ را دیده‌اند تا جایی که این حجم از تفاوت بعد از پخش سریال اعتراض«جعفر والی» بازیگر نقش«روح الله خالقی» را هم به همراه داشت و از بازی در این سریال ابراز پشیمانی کرد. اما در کنار همه این‌ها فارغ از محتوای غیرقابل باور و جانبدارنه این سریال برای مخاطب و علی‌الخصوص مخاطب جوان، ادبیات گل درشت و استفاده از عبارات و کلمات قدیمی در دیالوگ‌ها و در دربار شاه هم نکته قابل اهمیتی است که شاید متناسب با همان دوره و همان عصر نبوده است کافی است فارغ از سخنرانی‌های شاه که جنبه رسمی داشته‌اند نگاهی به صحبت‌های عامیانه و غیر رسمی محمدرضا پهلوی بیندازید، به عنوان مثال اگر در اینترنت به سراغ مکالمه تلفنی لو رفته از شاه و امینی که توسط ساواک شنود می‌شده است بروید می‌بینید که نشان از ادبیاتی ساده‌تر و عامیانه‌تر از چیزی که در سریال هست دارد.

کد مطلب 3847987

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    نظرات

    • هومن ظریف IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 1
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      درود.درباره ای ایران.نخستین اجرا بنا بر نامه ای که خانم دکتر هما گل گلاب نوشتند،علاوه بر سن روح الله خالقی و حسین گل گلاب که همسن بودند و در فیلم اختلاف زیادی داشت،نخستین اجرا متعلق به عبدالعلي وزيري یا معتمد وزیری در 27 مهر 1323 است که در مستند مرز پرگهر به آن پرداخته ام. سپاس
    • یونس IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      7 0
      پاسخ
      تاریخ اینچنین ننوشته و نخواهد نوشت لطفا بی غرض فیلم بسازید.
    • بی نام IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      4 0
      پاسخ
      جناب آقای ورزی کافی نیست سریال ها و مجموعه های مرتبط به دوره پهلوی. تاریخ ایران شامل دوره های دیگری هم هست که در آنها خیانت و چپاول در بدترین شکل رخ داده است. شما که دغدغه تان پرده برداری از حقایق شده است کافی است دقیق تر در تاریخ مطالعه کنید و این آثار جانب دارانه را دیگر تکرار نکنید.
    • آ IR ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      5 0
      پاسخ
      دیگه واضح هست که سریالی میسازن که تاریخ رو فدای سلیقه شخصی میکنن به قولی بستگی داره قلم به دست کی بیفته؟!
    • منتقد IR ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 4
      پاسخ
      گاهی علت پرداخت بیش از حدتان به شبکه های مجازی و منبع گرفتن از آن ها را متوجه نمی شوم. ای کاش در کنار همه این گاف های شبانه، عمیق تر نقد می کردید تا اینکه به سال 20 یا 30 گیر بدهید. همواره در کنار نقد باید قوت ها را هم گفت.
    • منصور جاویدنیا IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      3 6
      پاسخ
      گاف های سریال رو قبول دارم، اما دو نکته: 1. پری بلنده رو سریال در کودتای 1332 نشون میده، پس جای اشکال نیست. 2. انصاف داشته باشید؛ این گاف ها (و نیز اشکالات احتمالیِ دیگه) در مقابل محاسن و مزیت های این سریال، چندان قابل اعتنا نیست و یا لااقل نباید تا این حد برجسته بشه. این مقطع تاریخی رو تا به حال کسی بصورت فیلم و سریال به نمایش نگذاشته بود و ورزی تا حد قابل قبولی از عهده این کار برآمده.
    • علی IR ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      9 3
      پاسخ
      این کارها سفارشی است،کار سفارشی نتیجه اش همینه.
    • مهدی IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      1 2
      پاسخ
      تمام این گاف ها در سریالی با لوکیشن های بزرگ و دکوپاژهای پیچیده اندکی طبیعی به نظر میرسه کافیه به گاف های فیلم های بزرگ و بی نظیری مثل گلادیاتور و سایر فیلم های هالیوودی نگاه کنید اما به نظر من جالبترین نکته این سریال اینه که شاه اصلاً آدم بدی نیست!
    • محمد IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      یه نکته دیگه که دیدم در مجلس ختم آیت الله بروجردی، به این موضوع اشاره می شد که ایشان با انیشتین مکاتبه داشتند، در حالی که این موضوع ساخته و پرداخته ذهن فردی به نام جهانگیر اسکندری است، که با یک سرچ ساده در اینترنت می توان به کذب بودن ادعاهای او پی برد.
    • م IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      6 7
      پاسخ
      تو خیانت های پهلوی و دزدی هاشون که شکی نیست ولی سریال هم آنچنان قوی و درخور نیست .
    • حامد IR ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      3 11
      پاسخ
      نکته ای که نباید فراموش کرد این است که اگر انتقادی بحقی در خصوص این مجموعه وجود دارد نباید اجازه دهیم مدیریت آن به دست اندک جماعت سلطنت طلب بیفتد . بله این اشکالات هست! اما سلطنت طلبان را با انتقاد چکار؟! شاید بزرگ ترین گاف این مجموعه کم رنگ نشان دادن کثافت کاری های سلسله پهلوی است که امیدوارم در سریال هایی بعدی چنین خبط هایی صورت نپذیرد. اگر کسی صرفاً کتاب خاطرات دوست شاه -یعنی فردوست- یا خاطرات اطرافیان درجه یک شاه را بخواند از سانسور حقایق شرم آور این دودمان پلید شگفت زده می شود. بنابراین توصیه می کنم حتما ً این گونه کتب مطالعه شود.
    • محمدعلی IR ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      5 4
      پاسخ
      این تعداد سوتی برای کاری به این عظمت واقعا ناچیزه.
    • صادق IR ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      9 2
      پاسخ
      شاید از نظر شما سوتی ها و گاف های سریال جالب تر باشد اما از نظر مردم تحریف تاریخ است که از همه مهمتر بوده و گناهی نابخشودنی محسوب میگردد وهمین یک عیب کافی است که هر اثر هنری را از چشم ها بیاندازد.
    • علی IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
      4 1
      پاسخ
      تاریخ ساخت کاخ نیاوران به نخستین سالهای سلسله قاجار بازمی گردد.
    • محمدعلی IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
      2 7
      پاسخ
      من به عنوان یه فیلمساز از اقای ورزی حمایت میکنم. و این رو هم میگم که شما یه قسمت از این فیلم رو هم نمیتونستید بسازید .
    • منم IR ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
      3 2
      پاسخ
      کدوم سریال و فیلم تاریخی ساخته شده که درست باشد که به این یکی ایراد میگیرید؟
    • روسی IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
      6 0
      پاسخ
      متاسفانه در این فیلم اصلا درام شکل نگرفته
    • محمد IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
      9 2
      پاسخ
      حیف پول بیت المال آقای ورزی باید به خاطر حیف و میل محاکمه شود
    • حامد م IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
      3 6
      پاسخ
      توجه به این مسایل پیش پا افتاده بنظر من فقط برا اینه که سوتی های اصلی فیلم نادیده گرفته بشه....مثلا تو صحنه ای میبینیم که شاه با مصدق درگیر فیزیکی میشه که منجر به از حال رفتن مصدق میشه!!در حالی که تو عکس تاریخی که وجود داره مصدق تا زانو واسه بوسیدن دست شاه دولا شده....خلاصه پیام اصلی فیلم اینه که به مخاطب بقبولونه شاه اونقدرها هم که میگن آدم بدی نبوده طفلک!!!!
    • رحیم پوررحیمی IR ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
      4 1
      پاسخ
      مبالغه و تحریف تاریخ در حدی که به واقعیت ها هم شک می کنی !!!!!! مرد حسابی برای نشان دادن شمر نیازی نیست براش دم هم بذارین ..........
    • کمال IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
      7 0
      پاسخ
      آقا محمد علی ما نمی تونیم فیلم بسازیم چون فیلم ساز نیستیم اما یه فیلم ساز باید تحمل اتقاد رو هم داشته باشه
    • ناشناس IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
      8 1
      پاسخ
      حیف بودجه بین المال و چشم و برق و وقت که پای این سریالهای آبکی گذاشته شود. اگر شاه سر از قبر بیرون بیاورد خودش تعجب می کند و انگشت به دهان می ماند
    • مصطفی IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
      2 0
      پاسخ
      با سلام سوتی عجیب دیگه اینکه ، عروسی دکتر وزیری مصادف با روز ملی شدن صنعت نفت یعنی 29 اسفند بود و در مراسم شلیل و هلو ... میدادن ... عاشق این سریال هستم
    • رضا صابری IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
      6 0
      پاسخ
      سوال من اینجاست که این همه کارگردانهای بزرگ داریم توی کشور چرا این پروژه چند صد میلیاردی رو باید بدهند به یک جوان کم تجربه آن هم با اون سابقه سریالهای ناموفق قبلیش؟؟؟؟
    • علیرضا معین IR ۰۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
      1 10
      پاسخ
      ازاینکه سریال تا اندازه ایی خط روایی درستی نداره وباید توسط یه کارگردان پخته تر مثل ضیاالدین دری ساخته میشد شکی نیست که معمای شاه اصلابه نزدیکیای سریال کیف انگلیسی هم نمیرسه
    • م US ۰۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
      8 0
      پاسخ
      اون ماهیتابه رد گم کنی بود اتفاقا امکانات گذشته را همیشه کمتر از انچه بود نشان میدادند البته تو این سریال به دلایلی تخفیف داده بودند

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