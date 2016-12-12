واحد های غیر استاندارد مصالح ساختمانی در استان پلمپ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی استان افزود: بازدید های متعددی از کارگاههای تولید مصالح در بخشهای مختلف بتن آماده، شن و ماسه، بلوک و تیرچه و بلوک و موزائیک انجام شده، که تعداد زیادی از این واحد ها نسبت به استاندارد سازی اقدام نکرده اند.

نیک اقبالی با بیان اینکه این واحدها در مهلت زمانی مناسب برای استاندارد سازی واحد های غیر استاندارد خود اقدام نکرده اند، تاکید کرد: کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی جلسه ای را با حضور دستگاه های متولی و دعوت از واحد های غیر استاندارد برگزار کند، تا بررسیهای کارشناسی در مورد استاندارد سازی و مشکلات این مراکز انجام شود.

وی اضافه کرد: لازم است در صورت عدم استاندارد سازی این واحد ها، نسبت به پلمپ و برخورد قانونی با آنها اقدام شود.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصالح ساختمانی غیر استاندارد در بلند مدت هزینه های سنگین و جبران ناپذیری به همراه دارند.

نیک اقبالی همکاری و تعامل بیشتر دستگاه های خدمات رسان در اجرای پروژه ها را ضروری دانست و اظهار داشت: دستگاه های خدمات رسان که در محدوده دستگاه دیگری اقدام به فعالیت می کنند، نسبت به گرفتن استعلامات لازم اقدام کنند.

نیک اقبالی تاکید کرد: دستگاه ها با تعامل به نحوی فعالیت کنند که نه سرعت توسعه استان گرفته شود، نه مشکلات قانونی ایجاد شود و نه خسارت بین دستگاهی زده شود.