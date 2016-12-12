خدمات شهرداری به بانوان پایتخت/ تکریم جایگاه بانوان بستر شکوفایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان قشری تاثیرگذار هستند که اگر جامعه وظایف خود را به درستی نسبت به آن ها انجام دهد نهاد خانواده سامان می یابد و در پی آن جامعه ای شکوفا پیش روی خود خواهیم داشت. شهرداری تهران ۱۰ سالی است که وارد گود خدمت رسانی به بانوان پایتخت شده است.

با توجه به آنکه اهتمام به امور بانوان یکی از کارویژه های اصلی، نهادهای اجتماعی و دولتی است، به همین منظور اداره ی کل بانوان در شهرداری تهران از سال ۱۳۸۴ شروع به فعالیت کرده است.

بهینه‌سازی و ارتقا‍ کیفیت برنامه‌ها نیازمند داده‌های کافی به منظور برنامه‌ریزی دقیق و علمی بوده تا از این رهگذر شهر تهران به محیطی امن، زیبا، مفرح و مطلوب برای سکونت و فعالیت‌های اجتماعی بانوان مبدل شود. این وظایف به طور خاص در حوزه کاری اداره کل بانوان شهرداری تهران قرار گرفته و این اداره در عمر بیش از یک دهه ای خود،‌ توانسته برنامه های متنوعی را در حوزه بانوان در تهران تبیین و اجرا کند.

براساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری،‌ وظایف عمده اداره کل بانوان به این ترتیب می باشد:

- برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت و پیگیری حسن اجرای قوانین، مقررات، برنامه‌ها و خط مشی‌های ابلاغی در چارچوب وظایف و فعالیت‌های امور بانوان در سطح شهرداری تهران.

- برنامه‌ریزی در جهت هدفمند کردن برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری دختران و زنان با محوریت خانواده و با هدف شکل‌گیری خانواده ایمانی، جامعه‌ایمانی و زمینه‌سازی ظهور آرمان بشریت.

- برنامه‌ریزی جهت افزایش مشارکت بانوان (شهروند و خانواده شهرداری) در فعایت‌های اجتماعی و ورزشی در منطقه و محله با همکاری و هماهنگی دیگر واحدها اعم از مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه.

- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با واحدهای مرتبط به منظور برپایی نمایشگاه و بازارچه‌های مخصوص بانوان جهت عرضه محصولات فرهنگی، علمی، هنری و تولیدی زنان.

- برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای مراکز مهارت آموزی و اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانوار در شهرداری با همکاری واحدهای ذیربط.

با درنظر گرفتن وظایف محوله به اداره کل بانوان،‌ این بخش از شهرداری به طور مشخص می بایست کیفیت زنان سرپرست خانوار را در ابعاد جسمی،‌روانی و اجتماعی و اقتصادی ارتقاء داده و رفاه عمومی همراه با تعدیل نابرابری های حقوق بانوان شهروند تهرانی را در نظر داشته باشد.

اقدامات اجرایی اداره کل زنان شهرداری

پدیده هایی همچون گسترش ارتباطات، توسعه فضای مجازی، الگوهای نوپدید و شکاف بیشتر بین نسل ها تا اداره کل بانوان طرحی را با عنوان طرح «گوهر رحمت»، اجرا کند. این طرح با هدف آموزش و توانمندسازی دختران و پسران در زمینه بلوغ و مهارت های زندگی پیش از ازدواج و از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره ی گروهی با حضور والدین در سطح مدارس برگزار می شود.

از دیگر طرح های اجرا شده در سال های اخیر در حوزه تحکیم بنیان خانواده، طرح شکوفائی عشق (مرحله حین ازدواج - ویژه زوجهای جوان)، طرح خانواده کارآمد و پایدار (مرحله بعد از ازدواج )، طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خانواده، سبک زندگی ایرانی - اسلامی، طرح آموزش آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی - ایرانی، طرح مدیریت اوقات فراغت بانوان است که جامعه آماری بانوان، دانش آموزان، ‌دختران محصل دبیرستانی و دانشجو و همچنین کارگاه های مخصوص بانوان در سرای محله ها را پوشش داده است.

تجهیز کتابخانه های تخصصی بانوان

در کنار این خدمات،‌ توانمندسازی بانوان شهری در زندگی اجتماعی، یکی دیگر از کارکردهای عمده اداره کل بانوان شهرداری تهران است. کارگاه های آموزشی متعددی با اهدف شناسایی وضعیت خطرپذیری و عوامل مخاطره آمیز بانوان در سطح محلات و جلب مشارکت ذینفعان محلی برای برنامه ریزی در این حوزه به صورت سالیانه و در سطح مناطق ۲۲ برگزار شده است.

از سال ۱۳۹۱ طرح ظرفیت سازی اجتماعی بانوان نیز در دستور کار قرار گرفت که این طرح نیز در سطح محلات شهر در حال اجراست. علاوه براین طرح ارتقاء هویت و تعلق محله ای بانوان و خانواده و همچنین، طرح تجهیز کتابخانه‌های تخصصی بانوان که تعدادش به ۶۲ کتابخانه رسیده، ‌از دیگر عملکردهای شهرداری در امور بانوان بوده است.

یکی از اقدامات ابتکاری اداره کل بانوان که رویکرد جامعه محور دارد،‌ جشنواره تسنیم و خلاقیت‌های فرهنگی - هنری پیرامون آن است که هر ساله با رویکرد محله محوری و به منظور شناسایی و توسعه توانمندی ها و قابلیت های اجتماعی بانوان و ترویج و ترغیب مشارکت های محلی، برگزار می شود و در این راستا توانمندی های بانوان در زمینه فرهنگی، هنری و همیاری های اجتماعی - محلی شناسایی و معرفی می شود و بانوان به صورت داوطلبانه به ایجاد گروه های همیاری در سطح محلات می پردازند که منجر به تشکیل و رقابت کانون های بانوان در محلات خواهد شد. این جشنوارها تاکنون ۴ بار به صورت متوالی برگزار شده اند.

از بدو تولد کنار مادران آینده

علاوه بر این طرح ها،‌ اداره کل بانوان از سال ۸۵ طرحی را با عنوان طرح غنچه ها وارد فاز عملیاتی کرده که براساس آن شهرداری از زمان بدو تولد کودکان در کنار آنها قرار می گیرد و این طرح از سال ۹۲ به صورت ۱۲ ماهه اجرا می شود. در طرح غنچه های شهر خانواده فرزند تازه متولد شده شهر تهران، در هنگام اخذ شناسنامه نوزاد در ثبت احوال عضو این طرح می شود و در صورت تمایل خانواده ها؛‌ مشخصات مورد نیاز نوزادان به نمایندگان غنچه های شهر در ثبت احوال تحول داده و پس از تکمیل مشخصات توسط ستاد غنچه های شهر و تقسیم خانواده های نوزادان به مناطق ۲۲ گانه هدیه نوزادان به آدرس منزل آنها ارسال می شود . دراین پکیج ها پیام تبریک و البوم عکس نوزاد، کتابچه و اقلامی از این قبیل وجود دارد. این محصولات به همراه یک دفترچه حساب پس انداز نیز برای خانواده های تحت پوشش این طرح ارسال می شود و درنهایت والدین می توانند با در دست داشتن شناسنامه نوزاد و شناسنامه خود و دفترچه حساب به نزدیکترین شعبه بانک شهر مراجعه و جهت افتتاح حساب اقدام کنند.

اداره کل بانوان شهرداری تهران با توجه به مناسبت هایی مانند روز دختر، ‌روز زن،‌ روز جهانی کودک و ... نشست ها،‌ همایش ها و گردهمایی های آموزشی و فرهنگی متعددی را هرساله در دستور کار قرار می دهد و با معرفی طرح های خود سعی در افزایش آگاهی بانوان از حقوق شهروندی و بالا بردن توانمندی های اجتماعی آن ها دارد.

اما در کنار تمامی این طرح ها،‌ حمایت ویژه از زنان سرپرست خانواده در سطح شهر تهران در سال های اخیر ارتقاء یافته و آموزش،‌ مشاوره،‌ اشتغال و حمایت های متنوعی برای آن ها صورت گرفته است. برگزاری کلاس های مهارت زندگی برای زنان سرپرست خانوار، کارگاه های آموزشی ارتقاء سلامت ویژه زنان سرپرست خانوار، دوره آموزش برق ساختمان و تعمیرات تلفن همراه برای فرزندان زنان سرپرست خانوار، دوره آموزشی «خانه‌داری هتل» و ارائه تسهیلات مالی برای کارآفرینی زنان سرپرست خانوار، از جمله این اقدامات است.

به طور کلی آنچه محور فعالیت های شهرداری تهران در حوزه زنان است،‌ برنامه های مدون در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی زندگی شهری بانوان به ویژه زنان آسیب پذیر است. مرور برنامه ها و طرح های اداره کل بانوان نشان می دهد که این بخش از شهرداری در طول عمر ۱۱ ساله خود،‌ ابتکارات و ایده های متنوعی را در دستور کار قرار داده که اجرای کامل آن ها و پوشش همگانی آن نیازمند حمایت های بیشتر و تداوم برنامه هاست. حضور حدود ۴ و نیم میلیون زن و دختر در تهران،‌ اقدامات گسترده ای برای پوشش کامل آن ها و اطلاع رسانی مناسب برای مشارکت این قشر تاثیرگذار جامعه در طرح های شهری دارد. از این رو پیاده سازی کامل طرح ها می تواند باعث کاهش چشمگیر آسیب های زندگی شهری و اجتماعی این قشر از جامعه شود.

هرچند بحث خدمات رسانی به بانوان و به ویژه زنان سرپرست خانوار،‌ بد سرپرست و به طور کلی آسیب پذیر،‌ از وظایف شهرداری ها نیست و این نهاد اجتماعی به عنوان مکمل دیگر سازمان ها یا نهادهایی مانند سازمان بهزیستی کل کشور ورود کرده است،‌ اما با این وجود،‌ تجارب و تخصص های اجتماعی - فرهنگی شهرداری توانسته با الگو قرار دادن سبک زندگی اسلامی - ایرانی در حوزه بانوان و خانواده،‌ اقدامات درخور و بی سابقه ای را رقم زند.