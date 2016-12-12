آئین نامه جدید برگزاری کرسی های ترویجی نقد و مناظره ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، آئین نامه جدید برگزاری کرسی های ترویجی (کرسی های عرضه و نقد دیدگاه علمی و کرسی های مناظره علمی) پس از تصویب در مجمع هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دانشگاه ها، پژوهشگاهها و سایر موسسات علمی پژوهشی سراسر کشور ابلاغ شد.
از جمله بندهای جدید در این آئیین نامه، تعیین امتیازات مختلف برای ارتقای رتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی کشور به استناد آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی ابلاغی مردادماه ۱۳۹۵شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است. مطابق این آئین نامه ارائه کرسی های علمی-ترویجی ۴ امتیاز و برای ناقدین و مشارکت فعالانه اساتید ۲ امتیاز در نظر گرفته شده است.
متن کامل این آئین نامه به شرح ذیل است:
فصل اول: کلیات
ماده ۱ – تعریف:
نشستی علمی با ارائه متن مکتوب (چاپ شده یا نشده) صاحبنظر برای دفاع از نظر خود یا نظر غیر به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثهی علمی دو صاحبنظر رقیب دارای متن مکتوب در مدعای علمی که بدون داوری و بر اساس اخلاق، منطق علمی و آزادی بیان با هدف بسط فرهنگ «گفتگو و نقد» ، تقویت فضای عقلانی، ترویج و بررسی دیدگاههای مختلف و گفتمان سازی علمی، توسط مراکز علمی و آموزشی در دو قالب ذیل برگزار میگردد :
عرضه و نقد دیدگاه علمی: به نشستی نوآورانه، روشمند و علمی اطلاق میگردد که هدف تبیین و معرفی نظریه یا مکتب یا ایده یا بینش یا جریان، ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت و اصلاح و بهبود آن را دنبال میکند.
مناظره علمی: به مباحثه ای رو در رو، روشمند و منطقی میان دو صاحبنظراطلاق میشود که به گونهای نقادانه، دیدگاهها و نظرات یکدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش میکشند.
ماده ۲ - اهداف و خط مشی ها
بسط و گسترش فرهنگ آزاداندیشی در مؤسسات علمی اعم از دانشگاهها، حوزهها و پژوهشگاهها
بسترسازی تمرین نظریه پردازی، نقد و مناظرات علمی
ایجاد امکان ارائه نظریات، نقدها و مناظرهها برای آن دسته از صاحبان اندیشه که اندیشههایشان مستلزم تکمیل، توسعه یا بازآفرینی است .
گسترش فضای عقلانیت و نهادینه سازی فرهنگ تضارب آراء
بسط نشاط علمی و شجاعت نوآوری، نقد و مناظره
توانمندسازی مؤسسات علمی در برگزاری کرسیها.
خط مشیهای کلی در برگزاری جلسات:
مسئولیت تشخیص ارزشمندی متن علمی ارائه شده توسط صاحبنظر و طرفین مناظره برای طرح در قالب کرسیهای ترویجی و نیز نظارت بر فرآیند برگزاری، طبق شرح وظائف بر عهده کمیته دستگاهی است. برای آن دسته از سازمان های مجری که کمیته دستگاهی ندارند، تأیید برگزاری کرسی و موارد فوقالذکر بر عهده دبیرخانه است
رعایت استانداردهای علمی و معتبر در برگزاری جلسات،
سرلوحه قراردادن سه اصل اخلاق، منطق و آزادی بیان در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار،
پرهیز از ورود به نزاعهای غیرعلمی و شخصی در مباحثات،
رعایت الزامات اجرایی از قبیل:
اطلاع رسانی کرسیها از طریق اعلام عمومی توسط مجری،
برگزاری علنی و ایجاد امکان حضور علاقهمندان اعم از صاحبنظران، طلاب و دانشجویان،
بهرهگیری از فضایی مناسب با ظرفیت میزبانی جمع قابل توجهی از علاقهمندان،
تبصره: با تأیید دبیرخانه هیأت، برخی از کرسی ها فقط با حضور اساتید و متخصصان از طریق ارسال دعوت نامه و اطلاع رسانی به مراکز علمی برگزار میشود و نیاز به اعلان عمومی و شرکت دانشجویان و طلاب نمیباشد.
فصل دوم: ارکان و وظایف
ماده ۳- کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی
کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی دارای سه رکن زیر است:
صاحب کرسی
حداقل یک ناقد
مدیر جلسه
الف) شرایط اختصاصی کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی:
افراد صاحبنظر، مراکز آموزشی یا مؤسسات علمی و اجرایی، باید متن مکتوب دیدگاهی که در خصوص آن به جمعبندی لازم رسیدهاند را جهت عرضه و نقد پیشنهاد کنند.
ارائه دهنده لازم است اثر مکتوب (چاپ شده یا نشده) دیدگاه علمی خود را قبل از جلسه برای ناقد یا ناقدان ارسال کند.
دیدگاه ارائه دهنده در جلسه، توسط ناقدین و حاضرین مورد نقد و سؤال قرار میگیرد.تبصره ۱ : دانشجویان مستعد و توانمند دوره دکتری با تاییدیه گروه علمی مربوطه می توانند از قالب کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی استفاده کنند.
ب) فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی :
قرائت کلام ا... مجیدخیر مقدم،
اعلام برنامه و زمانبندی مباحث
دعوت از ارائه دهنده و ناقدین جهت قرار گرفتن در جایگاه جهت شروع جلسه
ارائه دیدگاه علمی توسط ارائه دهنده
نقد ناقد یا ناقدین
پاسخ به نقدها
نقدهای حاضرین
پاسخ به نقدهای حاضرین
جمع بندی علمی جلسه
ماده ۴ – کرسی مناظره علمی
کرسی مناظره علمی دارای دو رکن زیر است:
دو صاحب نظر و مدیر جلسه
الف) شرایط اختصاصی کرسی مناظره علمی:
هر یک از طرفین باید اثر مکتوب (چاپ شده یا نشده) دیدگاه علمی خود را قبل از جلسه برای طرف مقابل ارسال کنند.
شایسته است طرفین این نوع کرسی جهت انجام مناظره با رعایت دو اصل زیر پیشنهاد شوند:
- همطرازی طرفین مناظره
- تخصص در موضوع و مدعای علمی
ب) فرآیند برگزاری کرسی مناظره علمی:
قرائت کلام ا.. مجید
خیر مقدم، اعلام برنامه و زمانبندی مباحث
دعوت از طرفین مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه
شروع مناظره
سؤالات حاضرین از طرفین مناظره
جوابگویی به سؤالات از سوی مناظره کنندگان
جمع بندی علمی جلسه
فصل سوم: اقدامات اجرایی
ماده ۵ ) ثبت و مستندسازی
مجری موظف به ثبت جریان کرسی و ارایه گزارش کرسی طبق اسناد درخواستی می باشد.
مجری موظف است اثر متن پیاده شده کرسی ترویجی را به دبیرخانه ارائه دهد.
مجری موظف است صوت یا فیلم جلسه (با کیفیت عالی) را به دبیرخانه ارائه دهد.
تبلیغات محیطی قبل از برگزاری کرسی بصورت پوستر و در زمان برگزاری کرسی جهت گفتمان سازی و تقویت فضای نقد و تضارب آراء صورت پذیرد.
ماده ۶) بر اساس بند ۱۴ از ماده ۶ (فعالیت های پژوهشی و فناوری) جدول شماره ۳-۱ و بند ۱۵ از ماده ۶، جدول ۳-۲ آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی، برای ارائه دهنده و مناظره کنندگان جلسات کرسیها گواهی صادر می شود.
ماده ۷) بر اساس بند ۸ از ماده ۴ (فعالیت های فرهنگی- تربیتی و اجتماعی) جدول شماره ۱ آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی برای تمامی ناقدان و مدیران جلسات کرسیها گواهی صادر می شود.
ماده ۸) این آییننامه در سه فصل، هشت ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۰ /۸/ ۹۵ به تصویب مجمع هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره رسید.
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