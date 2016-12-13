پیشنهاد اعطای نشان درجه یک هنری وزارت ارشاد به محمدرضا درویشی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست تخصصی «دوشنبه های آینه دار» با موضوع «یگانگی در موسیقی نواحی ایران» و سخنرانی محمدرضا درویشی در گالری محسن تهران برگزار شد.

محمدرضا درویشی و آغاز یک فعالیت جدید غیر موسیقایی

علی مغازه‌ای دبیر هنری فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» در ابتدای این برنامه با اشاره به نقش و اهمیت فعالیت‌های گسترده‌ محمدرضا درویشی در موسیقی ایران گفت: بر کسی پوشیده نیست که جایگاه محمدرضا درویشی در موسیقی اقوام ایران فراتر از آن است که ما بتوانیم در چند جمله گزارشی کافی و کیفی از آن ارایه دهیم اما نکات تازه‌ای در ارتباط با ایشان هست که امروز بهانه‌ من برای آغاز این نشست است.

وی افزود: طی دو سه سال اخیر من و تعدادی از دوستان آقای درویشی متوجه شدیم که ایشان مطالعات گسترده و جالبی را در حوزه‌های دیگری آغاز کرده‌اند که شاید هنوز به یافته‌های خاص و قابل ارایه نرسیده باشند ولی به باور من حداقل دستاورد چنین تحقیقاتی در صورتی عیان خواهد شد که درویشی دست به نوشتن و ساختن موسیقی ببرد که در این صورت او خواهد توانست موسیقی‌های شگفت آوری خلق کند.

پیش از پیش دستی بیگانگان دست به کار شوید

مغازه‌ای با بیان چند وجه برجسته و پراهمیت از شخصیت هنری و علمی درویشی افزود: من در این نشست خطاب به مسئولان محترم از جمله جناب آقای مرادخانی که به طور مستقیم در ارتباط با اعطای نشان درجه‌ هنری به هنرمندان کشور هستند عرض می‌کنم، پیش از آنکه بیگانگان پیش‌دستی کنند و نشان‌ها و افتخارات هنری و علمی کشور خودشان را با استفاده از نام درویشی اعتبار ببخشند، شایسته است مسئولان مربوطه به سرعت دست به کار شوند و اعطای نشان درجه‌ یک هنری را به نام محمدرضا درویشی تصویب نمایند تا هم نشان به نام درویشی مزین شود و هم رتبه و درجه‌ یک هنری به کسی که بیشترین شایستگی را دارد تعلق گیرد.

دبیر هنری فستیوال «آینه‌دار» در پایان سخنانش گفت: لازم می‌دانم همین جا بگویم آقای احسان رسول‌اف چند سال است که تلاش دارد تا چند اثر برجسته از استاد درویشی را با کیفیت بالای هنری تهیه و تولید کند که تمامی این آثار قرار است به زودی در اختیار جامعه‌ موسیقی قرار گیرد و اتفاقاً در همین ارتباط مدیر امور موسیقی فرهنگسرای ارسباران و مدیریت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران بارها به بنده اعلام کرده‌اند که آمادگی برگزار کردن برنامه‌هایی مناسب با چنین اموری را دارند. امروز امیدوارم تا زمان برگزاری یک مراسم نکوداشت در ارتباط با شخصیت هنری و علمی محمدرضا درویشی، با همت و حمایت دوستان و استادان عضو شورای ارزشیابی هنرمندان، صدور درجه‌ یک هنری برای محمدرضا درویشی در دستور اولین جلسه‌ شورا قرار گیرد و این مراسم به یک مراسم درخور استاد تبدیل شود کما اینکه این کمترین قدردانی از درویشی است.

یگانگی در موسیقی نواحی ایران و طرح یک موضوع پیچیده

محمدرضا درویشی هم در این نشست به طرح موضوع مورد نظر خود پرداخت و با اشاره به گستردگی و پیچیدگی موضوع، ضمن ارایه‌ نمونه‌هایی از موسیقی بلوچستان و اشاراتی به مقام‌های موسیقی نواحی ایران از جمله اشاره به مقام‌های موسیقی شرق خراسان، وجوهی از وجود یگانگی در ریشه‌های موسیقی نواحی ایران را برای حاضران شرح داد.

این پژوهشگر برجسته موسیقی نواحی ضمن ارایه‌ دیدگاه‌های خود در ارتباط با اهمیت فوق‌العاده‌ موسیقی در نواحی مختلف ایران گفت: در پس هر مقام و گوشه و آهنگی در موسیقی نواحی مختلف ایران موضوع، قصه‌ یا افسانه‌ای نهفته است اما چنین چیزی در ارتباط با موسیقی دستگاهی ما وجود ندارد.

وی تاکید کرد: برای درک ابعادی از یگانگی در موسیقی‌ نواحی ایران مجبور شدم به شناخت و درک علوم دیگر از جمله ریاضیات، زبانشناسی و فیزیک بپردازم تا به بیان آنچه می‌اندیشم برسم اما ممکن است عمرم کفاف ندهد و امیدوارم کسانی از جمله شما که در این جمع حضور دارید این مسیر را پس از من ادامه بدهید.

دوشنبه‌های آینه‌دار یکی از برنامه‌های جنبی فستیوال موسیقی آینه‌دار است که دوشنبه‌های هر ماه با حضور یکی از کارشناسان موسیقی ایران برگزار می‌شود .