به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۷، پیش از ظهر امروز (به وقت تهران) در مالزی برگزار شد که در گروه D این رقابتها پرسپولیس ایران با الهلال عربستان، الریان قطر، برنده پلی آف یک همگروه شد. برنامه مسابقات استقلال خوزستان، ذوب آهن و پرسپولیس در گروه های دوم، سوم و چهارم مسابقات به این شرح است:

گروه دوم

* استقلال خوزستان – برنده پلی‌آف، ۲ اسفند

* الجزیره امارات – استقلال خوزستان، ۹ اسفند

* استقلال خوزستان – لخویای قطر، ۲۴ اسفند

* لخویا قطر – استقلال خوزستان، ۲۱ فروردین

* برنده پلی آف – استقلال خوزستان، ۵ اردیبهشت

* استقلال خوزستان – الجزیره امارات، ۱۹ اردیبهشت

گروه سوم

* العین امارات – ذوب آهن، ۳ اسفند

* ذوب آهن – الاهلی عربستان، ۱۰ اسفند

* برنده پلی‌آف - ذوب آهن - ۲۳ اسفند

* ذوب آهن – برنده پلی‌آف، ۲۲ فروردین

* ذوب آهن – العین امارات، ۴ اردیبهشت

* الاهلی عربستان – ذوب آهن، ۱۸ اردیبهشت

گروه چهارم

* پرسپولیس - الهلال؛ سه شنبه ۳ اسفند

* برنده پلی آف - پرسپولیس؛ سه شنبه ۱۰ اسفند

* الریان قطر - پرسپولیس؛ سه شنبه ۲۴ اسفند

* پرسپولیس - الریان قطر؛ دوشنبه ۲۱ فروردین

* الهلال عربستان - پرسپولیس؛ دوشنبه ۴ اردیبهشت

* پرسپولیس - برنده پلی آف؛ دوشنبه ۱۸ اردیبهشت

تیم فوتبال استقلال نماینده ایران در مرحله پلی آف باید روز ۱۹ بهمن ماه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم السد قطر برود. تیم برتر این مسابقه در گروه اول در کنار تیم های الاهلی امارات، لوکوموتیو ازبکستان، التعاون عربستان قرار می گیرد.