به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم صبح سه شنبه در نخستین جلسه درس اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: جلسات اخلاق پزشکی سالانه برای تمام ورودی‌های رشته پزشکی پیش از ورود به مرحله بالینی با هدف اخلاق مداری در پزشکی توسط شورای عالی اخلاق پزشکی برگزار می‌شود.

محمد رحمانیان با اشاره به فرآیند موثر تبادل استاد در امر آموزش تأکید کرد: حضور اساتید در دانشگاه الهام بخش دانشجویان بوده و استمرار آموزش درس اخلاق پزشکی برای تمام دانشجویان لازم است.

آیت الله دژکام مسئول درس اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز در سخنانی به لزوم پایبندی به علم اخلاق در صحنه عمل اشاره کرد و گفت: حضور اساتید برجسته در افتتاحیه درس اخلاق پزشکی نشان از اهمیت این درس است.

در ادامه استاد اخلاق و فوق تخصص هماپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهارداشت: با توجه به اهمیت اخلاق پزشکی در حوزه آموزش، نباید فراموش کرد که اخلاق پزشکی به عنوان محور اصلی آموزش پزشکی است.

سید ضیاء‌الدین تابعی رویکرد علمای اخلاق در اسلام را کاملاً منطبق بر علم روز تشریح کرد و خطاب به اساتید و دانشجویان گفت: اساتید باید همانند گذشته دانشجویان را به پایبندی و تعهد به اصول اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه‌ای توصیه کنند.