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۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان خبر داد:

راه اندازی موزه خوشنویسی در رفسنجان

راه اندازی موزه خوشنویسی در رفسنجان

رفسنجان - رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان از راه اندازی موزه خوشنویسی استان کرمان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان محمدآبادی پنجشنبه شب در همایش کشوری خوشنویسی از راه اندازی موزه خوشنویسی استان کرمان در رفسنجان خبر داد و یادآور شد: با توجه به اینکه در رفسنجان تعداد علاقمندان به هنر خوشنویسی زیاد است و اساتید برجسته خوشنویسی در این شهرستان نیز وجود دارد ایجاد موزه خوشنویسی استان در رفسنجان می تواند در تقویت این هنر بین علاقمندان شهرستانهای استان کمک کند.

محمدآبادی تصریح کرد: ایجاد این ظرفیت در رفسنجان به واسطه وجود هنرمندان حوزه خوشنویسی می تواند خاستگاه خوشنویسی استان و کشور باشد.

همایش کشوری خوشنویسی با عنوان «فروغ رخ ساقی» تا روز یکشنبه ادامه دارد و در این مراسم از تمبر یادبود رخ ساقی که بر روی دو کاشی به صورت شکسته نستعلیق نوشته شده است، رونمایی و نمایشگاه خوشنویسی از اساتید برجسته کشور و رفسنجان در گلستان امین افتتاح شد.

کد مطلب 3851697

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