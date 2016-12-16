راه اندازی موزه خوشنویسی در رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان محمدآبادی پنجشنبه شب در همایش کشوری خوشنویسی از راه اندازی موزه خوشنویسی استان کرمان در رفسنجان خبر داد و یادآور شد: با توجه به اینکه در رفسنجان تعداد علاقمندان به هنر خوشنویسی زیاد است و اساتید برجسته خوشنویسی در این شهرستان نیز وجود دارد ایجاد موزه خوشنویسی استان در رفسنجان می تواند در تقویت این هنر بین علاقمندان شهرستانهای استان کمک کند.

محمدآبادی تصریح کرد: ایجاد این ظرفیت در رفسنجان به واسطه وجود هنرمندان حوزه خوشنویسی می تواند خاستگاه خوشنویسی استان و کشور باشد.

همایش کشوری خوشنویسی با عنوان «فروغ رخ ساقی» تا روز یکشنبه ادامه دارد و در این مراسم از تمبر یادبود رخ ساقی که بر روی دو کاشی به صورت شکسته نستعلیق نوشته شده است، رونمایی و نمایشگاه خوشنویسی از اساتید برجسته کشور و رفسنجان در گلستان امین افتتاح شد.