آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله واعظ زاده خراسانی ساعت۴ بامداد یکشنبه، بر اثر بیماری و کهولت سن در منزل شخصی خود در مشهد دار فانی را وداع گفت.

روابط عمومی دفتر آیت الله واعظ زاده مختصری از زندگینامه این عالم ربانی را به شرح زیر منتشر کرده است.

آیت الله واعظ زاده خراسانی در سال ۱۳۰۴ ش در مشهد متولد شد و تحصیلات خود رادر حوزه علمیه نجف اشرف به مدت سه سال و سپس در حوزه‌های مشهد و قم سپری نمود.

اساتید سطح ایشان آقا ضیاء الدین عراقی، آقا شیخ محمدحسین اصفهانی، آیت اللّه سید محسن حکیم، آقا موسی خوانساری، شیخ عباس قمی و آقا شیخ مرتضی طالقانی بودند و از شاگردان برجسته مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی، حاج شیخ کاظم دامغانی، حاج میرزا احمد مدرس یزدی به شمار می آید.

وی درس خارج فقه و اصول را در محضر مرحوم حاج سید محمد حجت، مرحوم حاج میرزا احمد آقازاده کفایی (پسر آخوند خراسانی)، مرحوم آقا سید یونس اردبیلی، آیت اللّه بروجردی ، آیت اللّه گلپایگانی و امام خمینی (ره) گذراند و فلسفه و علوم عقلی را از شیخ سیف‌الله ایسی و شیخ مجتبی قزوینی و علامه طباطبایی آموخته است.

شروع تدریس ایشان در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۳۹ در زمینه‌های فقه، تاریخ فقه، تاریخ حدیث، شرح حدیث، تفسیر قران، تاریخ تفسیر، کلام، فلسفه، بوده و به عنوان اولین دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی برگزیده شد؛ از دیگر فعالیت های ایشان می توان به عضو هیئت مدیره و مدیر گروه علوم قرآن در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، اشاره کرد.

آیت الله واعظ زاده خراسانی در میزگردها و کنفرانس‌های تقریب مذاهب در قاهره، حلب، روسیه، اردن، ازبکستان، اوکراین، امارات متحده عربی، اندونزی، بحرین، بلژیک، ترکیه شرکت نمود و آثار متعددی در زمینه فقه واصول در کارنامه خود دارد.