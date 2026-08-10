سلیمی: تفاهم نامه احتمالی ایران و عمان، باید در مجلس تصویب شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس این اصل عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین هر آنچه در خصوص تفاهم نامه میان کشورمان و عمان در خصوص تنگه هرمز وجود دارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: همچنین در خصوص این تفاهم نامه و مذاکرات براساس اصل ۸۴ قانون اساسی، نمایندگان مجلس باید نظر دهند بنابراین لازم است که هیات مذاکره کننده، موضوعات را با نمایندگان در میان بگذارند تا نمایندگان از این تفاهم نامه مطلع شوند.

وی افزود: بر اساس این دو اصل، اگر تفاهم نامه ای در خصوص تنگه هرمز به امضای دو کشور ایران و عمان رسید، تصویب نهایی باید در مجلس صورت گیرد لذا از هیات مذاکره کننده در خواست داریم که این مورد را مدنظر قرار دهد.

علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: به طور قطع هر تفاهم نامه ای میان کشورمان با سایر کشور باید از طریق مجلس به تصویب نهایی برسد بنابراین اگر این تفاهم نامه در خصوص تنگه هرمز به امضای دو کشور رسید، باید این تفاهم نامه در مجلس نیز بررسی و به تصویب نهایی برسد.